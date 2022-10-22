Раскрыты подробности съемочного процесса сериала «Бригада»

«Перебито было все: костяшки кистей рук, сломаны перегородка носа и нижние два ребра, разбитые локти и голова, гематомы по всему телу, отбито было все. На следующее утро мне было настолько тяжело, что с кровати подняться не получилось», — цитирует Апрельского портал NEWS.ru.