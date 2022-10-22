Раскрыты подробности съемочного процесса сериала «Бригада»

Популярный сериал «Бригада» режиссера Алексея Сидорова вышел 20 лет назад. Журналисты рассказали о деталях съемок ленты.
Съемочный процесс включал в себя прекрасную игру актеров Сергея Безрукова, Сергея Апрельского, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и других.
Звезды отказывались от дублеров и каскадеров. Драка между Сашей Белым (Безруков) и Мухой (Апрельский) принесла серьезные травмы артистам.
«Перебито было все: костяшки кистей рук, сломаны перегородка носа и нижние два ребра, разбитые локти и голова, гематомы по всему телу, отбито было все. На следующее утро мне было настолько тяжело, что с кровати подняться не получилось», — цитирует Апрельского портал NEWS.ru.
Многосерийный фильм обрел множество поклонников разных поколений и стал культовым. Сериал включает в себя 15 эпизодов, которые сняли за 10 месяцев. Работа проходила на 350 объектах, включая Бутырскую тюрьму и лужайку у Белого дома.