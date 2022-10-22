Netflix экранизирует "Сто лет одиночества"

Видеосервис Netflix сообщил, что возьмется за экранизацию романа "Сто лет одиночества". Об этом сообщает UPI.
На официальном YouTube-канале сервиса был опубликован тизер, подтверждающий начало работы над съемками. В нем зрители могут увидеть вымышленный город Макондо, где происходит действие романа.
Также сообщается, что съемки будут проходить в Колумбии, а в создании проекта будут консультировать сыновья автора романа Габриэля Гарсиа Маркеса.
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