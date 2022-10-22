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1 час назад

Netflix экранизирует "Сто лет одиночества"

Мария Каткова

Видеосервис Netflix сообщил, что возьмется за экранизацию романа "Сто лет одиночества". Об этом сообщает UPI.

Netflix экранизирует "Сто лет одиночества"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На официальном YouTube-канале сервиса был опубликован тизер, подтверждающий начало работы над съемками. В нем зрители могут увидеть вымышленный город Макондо, где происходит действие романа.

Лучшие экранизации Кинга, о которых вы могли не знать

Также сообщается, что съемки будут проходить в Колумбии, а в создании проекта будут консультировать сыновья автора романа Габриэля Гарсиа Маркеса.

Ранее сообщалось, чем удивит новая экранизация по Стивену Кингу.

Сериалы,Стивен Кинг,Netflix,
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