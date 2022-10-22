Сериал «Дом дракона», 10-я серия, сюжет, где смотреть

Авторы гениально дают и убивают надежду.

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Первый сезон «Дома дракона» закончился. Финал не такой шокирующий, как было с казнью Старка в «Игре престолов», но напряжение всё равно колоссальное. Но что именно случилось в концовке?

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Где смотреть десятую серию «Дома дракона»?

Десятый эпизод под названием «Чёрная королева» появился за несколько дней до премьеры. Официально серия выйдет в ночь с 23 на 24 октября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что случилось в десятой серии?

Рейнира и её сын Люцерис обсуждают будущее. Ребёнок говорит, что предназначенным ему Дрифтмарком правит Морской змей, хозяин великого флота. Юношу же укачивает, как только он ступает на корабль — не уничтожит ли такой лорд наследие Корлиса Велариона?

Рейнира успокаивает сына, но их разговор прерывает Рейнис. Она рассказывает о смерти Визериса и коронации Эйгона. Рейнира толком не успевает ответить — у неё начинаются роды. После долгих мучений она рожает мёртвое дитя.

В это время Деймон созывает союзников и планирует тактику войны. Израненная родами Рейнира велит ничего не решать без неё и посылает сказать об этом сына Джекейриса. Деймон не слушает: он обещает поведать ребёнку о преданности и ведёт его на встречу с рыцарями. Деймон требует повторно присягнуть, пока над бедолагами нависает дракон.

Когда Рейнира приходит в себя, к ней прибывает сир Эррик, бывший охранник новоиспечённого короля Эйгона. Он вручает даме корону и преклоняет колено — так и появляется Чёрная королева.

Позже герои снова обсуждают свои силы. «Чёрным» не хватает поддержки Старков, Арренов и Баратеонов. Да и Веларионы тоже не дали финальный ответ, хотя Морской змей оправился от раны.

На совете говорят, что незачем обсуждать силы людей, ведь у Рейниры и Деймона полно драконов. Они легко сожгут врагов и принесут победу. Но Рейнира не хочет стать королевой пепла, ведь драконы спалят половину Вестероса.

На Драконий камень приплывает Отто Хайтауэр и предлагает признать Эйгона II королём. Тогда Рейнира сохранит все владения, а её дети будут жить в почёте и уважении. Также Отто передаёт письмо от Алисенты, где соперница напоминает о былой дружбе. Деймон готов перерезать посланников, но Рейнира его останавливает — она обещает подумать и дать ответ.

Рейнира говорит мужу, что Визерис взял клятву спасти Вестерос, а не уничтожить его. Однажды девушку ждёт бой с угрозой, которая придёт с Севера. Деймона раздражают эти сказки, он хочет воевать.

С утра Драконий камень посещает Корлис Веларион. Он поддерживает Рейниру и призывает отомстить предателям. К тому же Корлис снова захватил Ступени и теперь заправляет всей морской торговлей. Он может устроить «зелёным» блокаду и заморить их голодом.

Правда, сухопутные пути тоже нужно перекрыть, а для этого всё же понадобятся Старки, Аррены и Баратеоны. Тогда победа будет максимально мирной — «зелёным» придётся сдаться, а Вестерос не сгорит.

Сыновья Рейниры говорят, что не стоит отправлять воронов. Драконы быстрее и убедительнее. Дама соглашается и посылает Джекейриса к Старкам, а Люцериса к Баратеонам.

Люцерис добирается до Баратеонов, но туда уже прилетел одноглазый Эймонд. Местному лорду не нравится письмо Рейниры, ведь она взывает к чести, но не предлагает дары. Люцерис готов улететь, но Эймонд вспоминает о потерянном глазе и желает отомстить.

Баратеон прерывает конфликт, но Веймонда уже не остановить. Как только Люцерис взлетает на своём маленьком драконе, Эймонд верхом на огромной драконице Вхагар начинает погоню. Эймонд хотел поиздеваться над Люцерисом, но потерял контроль над Вхагар — в итоге драконица убивает сына Рейниры.

Рейнира получает трагическое известие. Она думала о мире и мечтала обойтись без жертв, но теперь её лицо переполняет гнев. «Зелёным» явно стоит напрячься и ждать драконов, которые спалят всё вокруг. Так и заканчивается первый сезон.

Впечатления от десятой серии

Первый сезон «Дома дракона» стал длинной завязкой, где зрителя готовят к Танцу драконов. Вот только в подобном введении полно драмы, интриг и эмоциональных сцен, а в каждой серии появлялись и решались новые проблемы. Поэтому смотреть сериал было так интересно.

При этом для незнакомых с первоисточником зрителей сюжет полон неожиданных поворотов. Даже в финальной серии есть несколько твистов. Всё-таки сначала Рейнира думает о мире, а затем пытается обойтись без кровопролития. Но коварный Джордж Мартин и HBO вновь рушат ожидания и убивают надежду. В Вестеросе всё всегда идёт худшим образом.