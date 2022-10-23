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2 часа назад

Сценаристы сериала «Ведьмак» не любят оригинальные книги

Чемпионат.com

Бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.

Сценаристы сериала «Ведьмак» не любят оригинальные книги
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Во время работы над «Ведьмаком» я заметил, что некоторые сценаристы либо на дух не переносили, либо открыто высмеивали оригинальные книги и игры.

ДеМайо не стал раскрывать «ненавистников», но отметил, что для того, чтобы создать хорошую адаптацию, нужно любить или как минимум уважать первоисточник. Иначе армия фанатов поймёт, что у проекта нет «души».

Вы должны уважать оригинальные произведения и их авторов, иначе вам не позволят сделать вклад в их наследие.

Велика вероятность, что упомянутый Бо ДеМайо уже не работает над «Ведьмаком», потому что команда авторов шоу постоянно меняется.

Недавно стало известно, что сценаристы уже разрабатывают четвёртый и пятый сезоны «Ведьмака». Съёмки третьего сезона шоу уже завершены. Его премьера должна состояться летом 2023 года. Точная дата выхода сезона пока неизвестна.

Сериалы,Душа,
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