Финал первого сезона "Дома дракона" слили в сеть

Финальный десятый эпизод первого сезона фэнтезийного сериала "Дом дракона" — приквела "Игры престолов" — слили в сеть за несколько дней до эфира на канале HBO и релиза на стриминге HBO Max, пишет Variety.
В HBO полагают, что утечка произошла по вине вещательного партнера канала в Европе, на Среднем Востоке или в Африке. Представитель компании сообщил изданию, что HBO "агрессивно отслеживает и изымает" из интернета копии слитой серии.
"Мы расстроены тем, что этот неправомерный поступок нарушил зрительский опыт для преданных фанатов шоу, у которых будет возможность увидеть "чистую" версию эпизода, когда в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени. — прим. "Газеты.Ru") состоится его премьера на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться эксклюзивно в 4K", — говорится в сообщении.
Как напоминает Variety, для HBO это далеко не первый случай: новые серии последних сезонов "Игры престолов" регулярно утекали в сеть до официальной премьеры.