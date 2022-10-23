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25 минут назад

Финал первого сезона "Дома дракона" слили в сеть

Газета.Ru

Финальный десятый эпизод первого сезона фэнтезийного сериала "Дом дракона" — приквела "Игры престолов" — слили в сеть за несколько дней до эфира на канале HBO и релиза на стриминге HBO Max, пишет Variety.

Финал первого сезона "Дома дракона" слили в сеть
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В HBO полагают, что утечка произошла по вине вещательного партнера канала в Европе, на Среднем Востоке или в Африке. Представитель компании сообщил изданию, что HBO "агрессивно отслеживает и изымает" из интернета копии слитой серии.

"Мы расстроены тем, что этот неправомерный поступок нарушил зрительский опыт для преданных фанатов шоу, у которых будет возможность увидеть "чистую" версию эпизода, когда в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени. — прим. "Газеты.Ru") состоится его премьера на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться эксклюзивно в 4K", — говорится в сообщении.

Как напоминает Variety, для HBO это далеко не первый случай: новые серии последних сезонов "Игры престолов" регулярно утекали в сеть до официальной премьеры.

Сериалы,Игра престолов,
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