Финал первого сезона "Дома дракона" слили в сеть

"Мы расстроены тем, что этот неправомерный поступок нарушил зрительский опыт для преданных фанатов шоу, у которых будет возможность увидеть "чистую" версию эпизода, когда в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени. — прим. "Газеты.Ru") состоится его премьера на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться эксклюзивно в 4K", — говорится в сообщении.