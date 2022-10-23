Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Состоялась премьера сериала Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать"

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатре Start вышли первые два эпизода драматического сериала Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать". По сюжету школьница Алиса узнает, что скоро полностью потеряет зрение, после чего решает не тратить время на школу, а заняться накоплением денег на переезд в большой город.

Состоялась премьера сериала "Алиса не может ждать"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В главной роли снялась актриса Елизавета Ищенко, известная по сериалам "Сама дура" и "Пищеблок". Мать героини на экране изобразила Анна Михалкова, которая прежде работала с Мещаниновой над сериалом "Обычная женщина". Всего в шоу "Алиса не может ждать" будет восемь серий, их выход продолжится до 1 декабря.

Сериалы,Наталия Мещанинова,Анна Михалкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители