Впереди семь сериалов по «Игре престолов»: что мы увидим?

От продолжения истории Джона Сноу до проектов про героев «Дома дракона».

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«Дом дракона» закончился. И сериал явно превзошёл все ожидания как у HBO, так и среди зрителей. Высоченные оценки, рекордные показатели. Да и по качеству сериал не уступает лучшим сезонам «Игры престолов»: сюжет увлекательный, актёрам веришь, разврат и кровища на месте.

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Однако не одним «Домом дракона» едины, ведь HBO не первый год планирует масштабно расширять вселенную через другие сериалы. Сегодня мы как раз расскажем обо всех проектах по вселенной «Игры престолов», над которыми работала и ещё работает компания.

«Сноу», спин-офф про Джона Сноу

Помните, сколько слёз пролилось, когда в конце пятого сезона дозорные «убили» Джона Сноу? К счастью, потомок Таргариенов вернулся к жизни, освободил Север от Болтонов, победил Белых ходоков и прикончил Дейенерис. Казалось бы, с героя хватит приключений, но в HBO думают иначе. Студийные боссы уже работают над новыми приключениями Джона Сноу.

Известно лишь то, что события проекта развернутся уже после финала «Игры престолов», а над сюжетом вместе со сценаристами будет работать исполнитель титульной роли Кит Харрингтон. Более того, именно актёр подал идею, которая впечатлила шоураннеров.

«Морской змей», спин-офф о Корлисе Веларионе

Корлис Веларион — один из самых ярких персонажей «Дома дракона». Его богатства немыслимы, а флот несокрушим. Увы, король относится к Корлису без должного уважения — это и становится одной из причин гражданской войны.

Велариона стоит опасаться: речь о великом искателе приключений, который побывал почти на всех континентах и видел невероятные чудеса. Именно о пути героя к славе поведают в «Морском змее».

Известно, что Корлиса сыграет тот же актёр, что и в «Доме дракона». Других подробностей о приквеле нет.

Спин-офф про Дункана и Эгга

Сериал расскажет про рыцаря Королевской гвардии Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Фишка в том, что Эгг не так прост — его настоящее имя Эйгон Таргариен.

Персонаж был всего лишь четвёртым кандидатом на престол и даже не мечтал править Семью королевствами. Поэтому он стал сквайром Дункана и отправился с ним в приключение.

Спин-офф основан на небольших новеллах Джорджа Мартина «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь». Если авторы будут придерживаться оригинального сюжета, в финале Эгг станет правителем и назначит Дункана лордом-командующим Королевской гвардии.

«Десять тысяч кораблей», спин-офф про ройнаров и Дорн

Спин-офф «Десять тысяч кораблей» расскажет о королеве Нимерии. Она правила народом ройнаров, но из-за войны с валирийцами сбежала из Эссоса.

Нимерия повела флот из десяти тысяч кораблей и нашла прибежище в Дорне. Чтобы никто из подданных даже не думал вернуться назад, после прибытия королева сожгла корабли. Решение оказалось верным: вскоре Нимерия станет великой правительницей и построит королевство, способное дать отпор Таргариенам.

В мире «Игры престолов» немало книг о Нимерии. К примеру, Арианна Мартелл во время заключения мечтала прочитать «Десять тысяч кораблей» или «Возлюбленных королев Нимерии». Однако сам Мартин не писал о жизни королевы ничего серьёзного. Так что сценаристы будут полагаться на себя.

Мультсериал «Золотая империя И-Ти»

HBO готовит мультсериал про Золотую империю И-Ти. Это одно из самых старых и продвинутых государств в мире «Игры престолов». Вдохновлённая Китаем империя находится в Эссосе.

Но это не всё: телеканал готовит ещё два анимационных проекта. К сожалению, про них сейчас совсем ничего не известно. В целом сейчас в работе семь сериалов, однако не факт, что все доживут до премьеры. HBO высоко заботится о брендах, поэтому готова списать траты даже в десятки миллионов долларов.

Давайте взглянем на другие проекты по вселенной, которые как раз по тем или иным причинам уже успели отменить.

«Кровавая луна»

Сериал «Кровавая Луна» анонсировали ещё в 2018 году. Сценаристы планировали отправиться на 8000 лет назад и поведать историю появления Белых ходоков. Главную роль отдали известной Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Звонок», «Кинг Конг»).

Увы, «Кровавая Луна» не доберётся до релиза. Шоураннеры сняли пилотную серию, на производство которой ушло аж $ 30 млн, но, похоже, не получилось ничего хорошего. В итоге сериал отменили.

По данным The Sun, руководство HBO было шокировано снятой серией — там было много «смелых ходов», таких как темнокожий Белый ходок и ЛГБТ-отношения. Подобные вещи могли оттолкнуть поклонников «Игры престолов», посчитали в компании.

«Блошиный конец»

Авторы «Блошиного конца» планировали рассказать о трущобах Королевской гавани. Там полно борделей, пивнушек, мастерских и тёмных улочек, по которым шныряют преступники. Именно в этих местах пряталась Арья Старк, когда за ней охотились Ланнистеры. А ещё в Блошином конце родились сир Давос и Джендри Баратеон.

Мы вряд ли узнаем, какая история могла бы развернуться в трущобах. Проект отменили без объяснения причины.