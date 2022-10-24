Стало известно, что будет во втором сезоне "Дома Дракона"

Продюсер Райан Кондал, который работает над сериалом "Дом Дракона", рассказал, о чем будет второй сезон сериала. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Кадр из сериала "Дом Дракона" Кадр из сериала "Дом Дракона"

Он отметил, что зрителей ждет больше драмы в сериале, так как сценарист специально растянул сюжет первого сезона, чтобы зрители лучше прочувствовали персонажей.

Кондал пообещал динамичное развитие сюжета, как в "Игре престолов", а также больше шуток. Как отметил продюсер, за них будет "отвечать" герой Мэтта Смита.