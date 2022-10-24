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1 час назад

Продюсер рассказал, что будет во втором сезоне "Дома Дракона"

Мария Каткова

Продюсер Райан Кондал, который работает над сериалом "Дом Дракона", рассказал, о чем будет второй сезон сериала. Об этом сообщает Deadline.

Стало известно, что будет во втором сезоне "Дома Дракона"
Фото: Кадр из сериала "Дом Дракона"Кадр из сериала "Дом Дракона"

Он отметил, что зрителей ждет больше драмы в сериале, так как сценарист специально растянул сюжет первого сезона, чтобы зрители лучше прочувствовали персонажей.

Кондал пообещал динамичное развитие сюжета, как в "Игре престолов", а также больше шуток. Как отметил продюсер, за них будет "отвечать" герой Мэтта Смита.

«Дом Дракона»: даты выхода всех серий 1 сезона (2022)

HBO объявили о том, что состоится второй сезон сериала спустя месяц после премьеры первого. Пока дата релиза второго сезона, а также его сюжет не сообщались.

Ранее стало известно, что “Властелин колец: Кольца власти” обошел “Дом Дракона” по просмотрам.

Сериалы,Игра престолов,Мэтт Смит,
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