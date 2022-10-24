Каким получился первый сезон нашумевшего сериала «Дом Дракона»

В ночь с 23 на 24 октября вышла финальная серия нашумевшего «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». Волнующий, а местами и трогательный финал явил все характерные элементы фэнтези-саги: звон мечей, пламя огнедышащих драконов, Железный трон и жестокие сцены насилия. Но самое главное — он морально подготовил зрителей к полномасштабной войне, которая разразится во втором сезоне. Рассказываем, что нужно знать про первый сезон нашумевшего сериала.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Контекст

Видео дня

Осенью 2022 года параллельно вышли два гигантских фэнтезийных сериала, премьера которых состоялась с разницей в несколько недель, поражают своими масштабами — герой этого текста и сериал «Кольца власти». Как мы уже писали, на съёмки «Колец власти» ушли колоссальные $465 млн.

Расходы на «Дом Дракона» скромнее — $20 млн за серию. Учитывая, что первый сезон включает в себя 10 серий, можно предположить, что общий бюджет составил около $200 млн. К слову, «Игра престолов» стоила HBO около $100 млн за сезон. Его цена за серию начиналась примерно с $6 млн в первом сезоне и выросла до $15 млн в восьмом и последнем сезоне шоу.

И «Дом Дракона» и «Кольца власти» сразу и почти в равной степени погрузили зрителей в фэнтезийную атмосферу. Но вот с точки зрения динамики первый сериал получился более ритмичным в отличие от «Колец власти», где сцены зачастую бессмысленно растягивали. Были моменты, когда критики ругали приквел «Игры престолов», но в целом сериал получил гораздо больше позитивных откликов. Чего не скажешь о детище Amazon.

Сюжет сериала «Дом Дракона»

Сериал «Дом Дракона», действия которого происходят в мифическом мире из романов Джорджа Р. Р. Мартина почти за 200 лет до действий «Игры престолов», — смесь мыльной оперы и средневекового фэнтези с британским акцентом, откровенными сценами и кровавой резнёй. Что же рассказывают сценаристы на протяжении 10 серий?

Ниже могут быть спойлеры, непонятные топонимы и куча имён.

Муки женщин и прыгающий сюжет. Каким получился первый сезон нашумевшего сериала «Дом Дракона»

Сериал повествует о событиях на вымышленном континенте Вестерос. В основе сюжета лежит «Пляска Драконов» — гражданская война, которая шла с 129 по 131 год от Завоевания Эйегона I.

После смерти короля Визериса I две ветви дома Таргариенов не смогли поделить Железный трон и предпочли решать вопрос на мечах. Война расколола Семь Королевств и дала толчок всем последующим действиям, о которых мы помним по «Игре престолов».

Формально первый сезон приквела можно разделить на две части. В первых пяти сериях зритель знакомится с героями, узнаёт о причинах зарождающегося конфликтах и о мироустройстве древнего Вестероса, где женщинам не было места у власти. Последующие серии — анонс предстоящей битвы с участием и людей, и драконов.

В отличие от «Игры престолов», где сюжет сфокусирован на борьбе семей Ланнистеров и Старков, в «Доме Дракона» конфликт завязан на детях одного клана — Таргариенов.

Вторая супруга Визериса I, Алисента, открыто говорила своему сыну, что сам факт его рождения — уже угроза для Рейниры, дочери покойного короля. Каждый из героев хочет обеспечить своим наследникам достойное существование и «оттяпать» кусочек власти. И единственный способ добиться желаемого — избавиться от конкурентов.

Ситуация усложняется и тем, что воюющие друг с другом Алисента и Рейнира — в прошлом подруги. О том, как завязывались их взаимоотношения, вы можете прочитать здесь.

Чем закончился «Дом Дракона»: финал первого сезона

После смерти короля Визериса I большинство членов Малого совета во главе с десницей Отто Хайтауэром проигнорировали последнюю волю покойного. Вместо его дочери Рейниры на престол решили выдвинуть принца Эйгона — сына короля и его второй жены, Алисенты. Отто Хайтауэр понимает, что такое решение может спровоцировать кровопролитную войну, и предлагает избавиться от Рейниры и всех её детей, но Алисента предпочитает дипломатическое решение проблемы.

Рейнис Таргариен отправляется к принцессе с плохими новостями: смерть короля и захват власти. Деймон предполагает, что короля намеренно отравила Алисента. У Рейниры на фоне трагичных событий начинаются преждевременные роды. Ребёнок рождается мёртвым, но у принцессы нет времени на траур. Ей необходимо хладнокровно действовать.

Тем временем на Драконий Камень прибывает делегация во главе с десницей. Отто предлагает Рейнире сделку — та отказывается от притязаний на Железный трон, покидает Драконий Камень, а взамен её сын Люцерис получает замок Дрифтмарк — владение рода Виларион.

Женщина не тщеславна. Она помнит про пророчество о Белых Ходоках, про которое ей рассказывал отец, и хочет сохранить единство королевств любой ценой — ведь только так можно спастись.

Принцесса готова отказаться от трона, но её муж и брат покойного короля Деймон Таргариен такую идею не поддерживает. Старший сын Рейниры тоже на стороне отца. Он убеждает мать, что нельзя соглашаться на условия «зелёных» (условное название партии, поддерживающей короля Эйгона II, отсылает к 9-й серии «Зелёный совет»), ведь они обязательно обманут.

Муки женщин и прыгающий сюжет. Каким получился первый сезон нашумевшего сериала «Дом Дракона»

Рейнире ничего не остаётся, как согласиться с семьёй. А дальше Деймон оставляет жену страдать в одиночестве, погружаясь в своё любимое занятие — войну.

Он собирает совет, чтобы обсудить следующий шаг «чёрных» (условное название партии, поддерживающей принцессу Рейниру Таргариен).

Похороны безымянного младенца демонстрируют, насколько мал состав Драконьего камня — Таргариены и небольшая группа их сторонников стоят на скале перед маленьким погребальным костром. Их число увеличилось на один, когда прибыл сир Эррик Каргилл, рыцарь Королевской гвардии.

Он присягнул в верности Рейнире и привёз ей подарок: корону Визериса. Деймон берёт украшение, надевает на голову своей супруги и встаёт на колено. Все присутствующие следуют его примеру. Новоиспечённая королева встаёт во главе стола на своём Малом совете. Силы у Драконьего Камня невелики — достаточно, чтобы защитить замок, но слишком малы, чтобы перейти в наступление. А список союзников ещё меньше. Группа совещается и обсуждает, какие семьи возможно переманить на свою сторону. Деймон проводит ревизию всех огнедышащих, которые есть в арсенале у каждой из сторон.

Оказывается, что у «зелёных» всего 4 дракона, а у «чёрных» — целых 13. Но Рейнира против «тяжелой артиллерии». В мире «Престолов» драконы, по сути, ядерные бомбы, и, даже если «чёрные» победят, у королевы нет желания «править королевством из пепла и костей».

Она цитирует пророчество из «Песни Льда и Пламени», которым был одержим Визерис, и Деймон меняется в лице. Он обхватывает горло Рейниры пальцами и говорит, что знаменем не выигрывают войны, всё решают драконы. Зритель понимает, что, даже если Деймон преклонит перед женой колено и назовёт её «Ваша светлость», при очередном всплеске гнева он может без колебаний убить её. Драконий Камень превращается в место встреч. До туда добирается и полуживой Корлис Веларион, известный как Морской Змей. Оправившись от ран, он, как и Рейнира, узнает все новости королевства: от смерти Визериса до нарастающего конфликта.

Рейнис склоняет Корлиса выступить на стороне «чёрных», и тот неожиданно соглашается.

Теперь в арсенале Таргариенов есть моряки и флот, но даже с поддержкой Корлиса королева всё равно отказывается наступать. Рейнира понимает, что ей необходимо заручиться поддержкой влиятельных домов, и направляет сыновей — Джейса и Люка — в качестве посланников.

Младшему из братьев, Люку, достаётся на первый взгляд самое простое путешествие — к лорду Борросу Баратеону. Но там его поджидал Эймонд — второй сын Визериса и Алисенты. Люк передал послание лорду, но тот лишь посмеялся в ответ. «Зелёные» уже сделали Баратеону более выгодное предложение — выгодный брачный союз. Люку ничего не остается, как сесть на своего маленького дракона и улететь домой — что он, собственно, и делает. Но Эймонд не хочет отпускать мальчишку, ведь из-за Люка он когда-то лишился правого глаза. Теперь сын Алисенты требует «вернуть должок»: как говорится, «око за око». Люк собирается убежать от дяди, но у его маленького дракона нет ни единого шанса против Вхагар (дракона Эймонда). Здоровый огнедышащий проглатывает мальчишку вместе с его питомцем.

В финальной сцене сезона Деймон сообщает жене весть о смерти их сына. Мы видим только Рейниру со спины, когда она стоит перед камином.

Королева понимает, что мирно урегулировать конфликт уже не удастся. Когда она поворачивается лицом к камере, зрители видят в её взгляде решительность и гнев.

В следующем сезоне кровопролитной войны не избежать.

Муки женщин и прыгающий сюжет. Каким получился первый сезон нашумевшего сериала «Дом Дракона»

Что говорят критики

Будем честны, до уровня «Игры престолов» приквел явно недотягивает (несмотря на внушительный бюджет). Драконов хоть и стало больше, все они слишком уж «компьютерные» — пишет Майк Хейл, обозреватель The New York Times. По мнению критика, менее грандиозно стали выглядеть и городские пейзажи. Сцен с насилием и сексом отчего-то тоже стало меньше.

Не в восторге от сериала остался и другой обозреватель The New York Times Джереми Эгнер.

«Был ли первый сезон потрясающим? Нет. Узкий фокус на одной семье и её напряжённые споры в тёмных комнатах вызывают чувство клаустрофобии. Чем дальше — тем утомительней становилось. <... > Другая, более фундаментальная истина становилась всё яснее с каждой неделей: в этом сериале просто нет качеств, которые мне больше всего нравились в «Игре престолов», по крайней мере, пока (в этом сезоне. — Прим. "Секрета"», — пишет критик.

Он отметил, что «Дом Дракона» в целом оказался не таким масштабным, как его предшественник. По крайней мере, пока. Сценаристы сконцентрировались на мелких и слишком специфичных проблемах, отметил критик. При этом создатели позволяли себе слишком частые скачки во времени, в которых сюжет как будто бы не нуждался. В итоге огромное количество экранного времени отдали «пояснительной бригаде», вводя зрителя в курс дела через монотонные диалоги.

Есть и другой момент, который поставил в тупик зрителей и критиков, — почему этот сезон так зациклен на изображении женщин, страдающих при родах. За весь сериал мы в мельчайших подробностях видели, как Эймма Аррен подвергается смертельному кесареву сечению, Рейнира идёт по Красному замку с вытекающим из неё последом, Лейна Веларион совершает самоубийство после того, как не может родить ребёнка, а теперь ещё и мертворождённый ребёнок. Одно дело признать тот факт, что роды в глубоком прошлом были чрезвычайно опасны как для матери, так и для ребёнка; другое дело — погружаться в кровавые подробности, как это делает этот сериал.

Меж тем другие критики отметили, что сериал всё же оказался неплохим и более «взрослым», по сравнению с «Игрой престолов» — создатели сумели создать «мрачную и серьёзную драму».

«Сложные персонажи, которые у нас есть, кажутся более живыми, более обветренными и более реальными», — отметил Эрик Каин из Forbes.

Ну и, конечно, не обошлось без итогового сравнения с «Кольцами власти». Многие критики сходятся во мнении, что «Дом Дракона» получился более слаженным и последовательным, нежели его «коллега».

Хотя прямого соперничества между сериалами не было, сравнения неизбежны. Тем более что оба первых сезона, по сути, послужили длинными прологами к эпическим битвам, которые ждут впереди.