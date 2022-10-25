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37 минут назад

Вышел первый трейлер сериала «1899» от авторов «Тьмы»

runews24.ru

Новый полноценный трейлер сериала Netflix опубликовал на своём официальном YouTube-канале.

В шоу будет рассказываться про 1899 год. Главными героями станет группа иммигрантов из разных страны, которые направляются из Европы в Нью-Йорк.

Посреди океана они сталкиваются с другим судном. Находка оказывается порталом, который скрывает самые страшные тайны.

Авторами сериала «1899» стали Баран бо Одар и Янтье Фрисе, известные по работе над шоу «Тьма».

Главные роли в новом проекте исполнили Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Антон Лессер («Игра престолов»), Лукас Люнггор Теннесен («Дождь») и другие.

Премьера нового шоу назначена на стриминговом сервисе на 17 ноября 2022 года.

Сериалы,Видео,Игра престолов,Дюнкерк,Антон Лессер,
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