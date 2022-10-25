«Дом дракона» оказался популярнее «Игры престолов»

24 октября вышла финальная серия первого сезона сериала «Дом дракона». Шоу показало не только хороший приём зрителей, но и впечатляющие цифры, которые опередили даже «Игру престолов».

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По информации издания Deadline, более 9 млн человек посмотрели финал сезона «Дом дракона». Это стало крупнейшим показателем для HBO с момента завершения «Игры престолов» в 2019 году. Отмечается, что каждый эпизод в среднем смотрят более 29 млн человек в США, а число зрителей увеличилось втрое.

К тому же «Дом дракона» за пределами США стал самым просматриваемым сериалом, опередив восьмой сезон «Игры престолов» в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Гонконге и Тайване.