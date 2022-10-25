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1 час назад

«Дом дракона» оказался популярнее «Игры престолов»

Чемпионат.com

24 октября вышла финальная серия первого сезона сериала «Дом дракона». Шоу показало не только хороший приём зрителей, но и впечатляющие цифры, которые опередили даже «Игру престолов».

«Дом дракона» оказался популярнее «Игры престолов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации издания Deadline, более 9 млн человек посмотрели финал сезона «Дом дракона». Это стало крупнейшим показателем для HBO с момента завершения «Игры престолов» в 2019 году. Отмечается, что каждый эпизод в среднем смотрят более 29 млн человек в США, а число зрителей увеличилось втрое.

К тому же «Дом дракона» за пределами США стал самым просматриваемым сериалом, опередив восьмой сезон «Игры престолов» в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Гонконге и Тайване.

Второй сезон шоу начнут снимать в начале 2023 года, а выйдет он, скорее всего, только в 2024 году.

Сериалы,Игра престолов,
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