Стала известна дата премьеры сериала «Переговорщик»

Главный герой психологического детектива Нурбека Эгена — Александр Максимов, первоклассный психолог и переговорщик, сотрудник центра психологической помощи. Он живёт отшельником — много лет назад герою пришлось уйти со службы, бросить семью и порвать связь со всеми, кто его знал. Причиной тому послужило чувство вины из-за трагедии, в которой погибли невинные люди, в том числе дочь Максимова. Давние события дают о себе знать, когда герой на лобовом стекле своего автомобиля находит записку от кого-то, кто хочет втянуть его в опасную игру.