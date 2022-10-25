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3 часа назад

Стала известна дата премьеры сериала «Переговорщик»

RT на русском

Остросюжетный детектив об уникальном специалисте, который разрешает почти все конфликтные ситуации путём переговоров, стартует в онлайн-кинотеатре KION 3 ноября.

Стала известна дата премьеры сериала «Переговорщик»
Фото: unsplashunsplash

Главный герой психологического детектива Нурбека ЭгенаАлександр Максимов, первоклассный психолог и переговорщик, сотрудник центра психологической помощи. Он живёт отшельником — много лет назад герою пришлось уйти со службы, бросить семью и порвать связь со всеми, кто его знал. Причиной тому послужило чувство вины из-за трагедии, в которой погибли невинные люди, в том числе дочь Максимова. Давние события дают о себе знать, когда герой на лобовом стекле своего автомобиля находит записку от кого-то, кто хочет втянуть его в опасную игру.

Центральные роли в ленте исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, а шоураннером выступил Олег Маловичко («Нулевой пациент»). Он же работал над сценарием вместе с соавторами. Продюсировали сериал Игорь Мишин, Александр Цекало, Иван Самохвалов и другие.

Кирилл Пирогов рассказал, что много работал над психологическим портретом своего персонажа.

«Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжёлой судьбой. Вместе с режиссёром проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задаётся персонаж, откликались и у меня как у актёра, — отметил Пирогов. — У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии».

Основной посыл картины заключается в том, что, помогая другим, можно самим излечиться от душевных ран.

Сериалы,Иван Самохвалов,Олег Маловичко,Нурбек Эген,Владимир Мишуков,Кирилл Пирогов,Игорь Мишин,Александр Максимов,Александр Цекало,
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