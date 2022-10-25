Мэйси Уильямс назвала конец "Игры престолов" неудачным

Британская актриса Мэйси Уильямс призналась, что считает финал "Игры престолов" провальным. Об этом она сообщила во время прямой трансляции на Twitch.

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Уильямс сыграла в сериале одну из главных героинь Арью Старк. По мнению актрисы, у проекта было "сильное начало", однако со временем он провалился.

Артистка добавила, что долгое время не замечала это, так как могла посмотреть на сериал с перспективы зрителя. Однако Уильямс гордится, что приняла участие в проекте.