Над будущим сериала «Доктор Кто» будет работать и Disney

BBC объявила о масштабном партнёрстве с Disney, благодаря чему сериал «Доктор Кто» станет эксклюзивом сервиса Disney+ во всём мире, кроме Великобритании. Там его продолжат показывать на родном BBC.

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Куда интереснее, что теперь в работе над шоу Disney ещё и будет помогать. Таким образом британский сериал хотят сделать сделать максимально масштабным и громким. Партнёрство начнётся в конце 2023 года, когда начнут выходить первые серии «Доктора Кто» с старо-новым шоураннером Расселом Т. Дэвис.

Оба партнёра (BBC и Disney) будут работать под смелым видением Рассела, кто возьмёт на себя контроль за ТАРДИС в 2023 году. Именно он ответственен за воскрешение сериала в 2005 году.

Вдобавок для сериала уже придумали новый логотип — он стал куда больше напоминать классический.

Из «Доктор Кто» явно пытаются сделать международный хит — он таким в общем-то и был, но благодаря Disney+ популярность может вырасти. Впрочем, сейчас сериалу главное вернуть потраченную репутацию — последние несколько сезонов оказались откровенно слабыми.