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8 минут назад

Продюсер сериала «Великая» назвал причину, по которой заменили Снигирь на Боярскую

runews24.ruиещё 1

Многие поклонники сериала «Великая» не понимали, почему Юлию Снигирь в роли Екатерины Великой заменили на Елизавету Боярскую.

Почему в сериале "Великая" Снигирь заменили на Боярскую.
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фанаты сериала писали в соцсетях об этом. Многие комментарии были адресованы генпродюсеру кинокомпании «Марс Медиа» Рубену Дишдишяну.

Он ответил на вопрос поклонников, сообщив о том, что авторы «сделали перезагрузку проекта». Другие подробностей о замене актрисы не было.

Фанатам Юлия Снигирь очень понравилась в роли императрицы, сериал «Великая» 2015 года благодаря этому собрал множество положительных отзывов.

Теперь Елизавета Боярская исполнит роль Екатерины в новом шоу под названием «Великая. Золотой век». Премьера запланирована на 2024 год.

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