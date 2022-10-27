Почему в сериале "Великая" Снигирь заменили на Боярскую.

Многие поклонники сериала «Великая» не понимали, почему Юлию Снигирь в роли Екатерины Великой заменили на Елизавету Боярскую.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фанаты сериала писали в соцсетях об этом. Многие комментарии были адресованы генпродюсеру кинокомпании «Марс Медиа» Рубену Дишдишяну.

Он ответил на вопрос поклонников, сообщив о том, что авторы «сделали перезагрузку проекта». Другие подробностей о замене актрисы не было.

Фанатам Юлия Снигирь очень понравилась в роли императрицы, сериал «Великая» 2015 года благодаря этому собрал множество положительных отзывов.