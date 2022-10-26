Российский актер снимется в испанском сериале "Элита"

Российский актер и модель Глеб Абросимов примет участие в седьмом сезоне испанского сериала "Элита". Об этом сообщает Peopletalk.
Некоторое время назад Абросимов переехал в Испанию из российского города Тула и начал карьеру в престижном модельном агентстве Elite. Для артиста роль в "Элите" станет первой.
Шестой сезон сериала выйдет 18 ноября на Netflix. Однако создатели проекта решили продлить его и на седьмой, в котором примут участие новые актеры. Первые эпизоды "Элиты" вышли в 2018 году и получили высокие рейтинги критиков.
В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников.