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2 часа назад

Российский актер Глеб Абросимов снимется в испанском сериале "Элита"

Газета.Ru

Российский актер и модель Глеб Абросимов примет участие в седьмом сезоне испанского сериала "Элита". Об этом сообщает Peopletalk.

Российский актер снимется в испанском сериале "Элита"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоторое время назад Абросимов переехал в Испанию из российского города Тула и начал карьеру в престижном модельном агентстве Elite. Для артиста роль в "Элите" станет первой.

Шестой сезон сериала выйдет 18 ноября на Netflix. Однако создатели проекта решили продлить его и на седьмой, в котором примут участие новые актеры. Первые эпизоды "Элиты" вышли в 2018 году и получили высокие рейтинги критиков.

В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников.

Сериалы,Элита,Netflix,
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