5 главных сериалов осени, которые уже доступны к просмотру

Для тех, кто сейчас находится в поисках сериала, «Рамблер» собрал топ новых проектов, которые стоят потраченного времени.

Фото: Кадр из сериала "Шантарам" Кадр из сериала "Шантарам"

«Властелин Колец: Кольца Власти»

Видео дня

Действие в сериале «Кольца власти» разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии Питера Джексона, а в основу шоу легли «Приложения» Дж. Р. Р. Толкина – хроника создания и развития мира и генеалогия героев.

К слову, только права на адаптацию произведений обошлись Amazon в 250 миллионов долларов, а затраты на один эпизод составили в среднем 60 миллионов (общий бюджет проекта оценивают в 465 миллионов).

Премьера сериала состоялась 2 сентября.

Кадр из сериала "Властелин Колец: Кольца Власти"

«Шантарам»

Один из самых ожидаемых сериалов октября 2022 основан на одноименной книге Грегори Дэвида Робертса, которую тот написал по мотивам собственной биографии.

По сюжету преступника из Австралии должны посадить в тюрьму на долгий срок. Однако он убегает и перебирается в Индию. Там герой начинает новую жизнь и отправляется в путешествие по стране. Главную роль в проекте сыграл звезда «Сынов анархии» и «Джентльменов» Чарли Ханнэм.

Премьера сериала состоялась 14 октября.

Кадр из сериала "Шантарам"

«Интервью с вампиром»

Трагическая история вампира Луи де Пона о любви, крови и бессмертии, рассказанная им самим журналисту Дэниелу Моллою. Многосерийная экранизация одноименного романа американской писательницы Энн Райс.

Премьера сериала состоялась второго октября.

«Друг семьи»

Криминальная драма по мотивам реальных событий. В течение нескольких лет Роберт Бертхольд, обаятельный друг семьи Броберг, неоднократно похищал юную Джен и подвергал ее эмоциональному, психологическому и физическому насилию. Используя различные методы манипуляции, Роберт умудрился соблазнить обоих родителей Джен – Боба и Мэри Энн, а также настраивал друг против друга и разобщал членов семьи.

Премьера сериала состоялась шестого октября.

Кадр из сериала "Друг семьи"

«Кабинет редкостей Гельермо дель Торо»

Каждый эпизод антологии расскажет отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши.

Проектом руководит оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, который лично представит каждую серию. Автор обещает, что зрителям покажут как можно больше практических эффектов вместо компьютерной графики.

Премьера сериала состоялась 25 октября.