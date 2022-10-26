3 новых российских сериала, на которые не жалко потратить осень

Российские сериалы уже не первый год радуют киноманов: отечественные режиссеры все чаще обращаются к небанальным темам и открывают для нас талантливых молодых артистов. 2022-й не стал исключением. Подробнее о проектах, которые помогут скоротать осень – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Алиса не может ждать" Кадр из сериала "Алиса не может ждать"

"Алиса не может ждать"

Кадр из сериала "Алиса не может ждать"

Трудный подросток Алиса узнала тайну, которую от нее скрывали несколько лет: очень скоро она полностью потеряет зрение. Девушка решает, что нет смысла тратить время на школу, если со дня на день она ослепнет. Алиса решает заработать легкие день, уехать в большой город и взять от жизни все, пока это возможно. Но план героини оказывается хорошим лишь в теории.

"Конец света"

В московском районе Чертаново внезапно объявляется Князь Тьмы, чтобы устроить конец света. Но для столь амбициозной цели ему нужна помощь сына – 30-летнего кассира супермаркета. Чтобы осуществить задуманное, дьяволу в исполнении Юрия Колокольникова предстоит наладить отношения со своими обыкновенными земными родственниками.

"Аврора"

Кадр из сериала "Аврора"