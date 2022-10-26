3 новых российских сериала, на которые не жалко потратить осень

Российские сериалы уже не первый год радуют киноманов: отечественные режиссеры все чаще обращаются к небанальным темам и открывают для нас талантливых молодых артистов. 2022-й не стал исключением. Подробнее о проектах, которые помогут скоротать осень – в материале "Рамблера".
Трудный подросток Алиса узнала тайну, которую от нее скрывали несколько лет: очень скоро она полностью потеряет зрение. Девушка решает, что нет смысла тратить время на школу, если со дня на день она ослепнет. Алиса решает заработать легкие день, уехать в большой город и взять от жизни все, пока это возможно. Но план героини оказывается хорошим лишь в теории.
В московском районе Чертаново внезапно объявляется Князь Тьмы, чтобы устроить конец света. Но для столь амбициозной цели ему нужна помощь сына – 30-летнего кассира супермаркета. Чтобы осуществить задуманное, дьяволу в исполнении Юрия Колокольникова предстоит наладить отношения со своими обыкновенными земными родственниками.
В 10 лет Саша Зорина прославилась на всю страну, исполнив главную роль в блокбастере "Аврора". Но спустя 15 лет она уже не так успешна: девушка работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, злоупотребляет алкоголем и пытается хоть как-то возродить свою актерскую карьеру. Оправившись от затяжного запоя, Зорина понимает, что не помнит события последнего месяца. Она пытается восстановить эпизоды прошлого, но чем дальше, тем больше оно начинает ее пугать.