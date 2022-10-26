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3 часа назад

HBO продлил сериал «Индустрия» на третий сезон

Inc-News

Предыдущий сезон этой драмы о завоевании недавними выпускниками финансового Олимпа завершился 19-го сентября.

HBO продлил сериал «Индустрия» на третий сезон
Фото: Inc-NewsInc-News

Телеканал HBO дал добро на съёмку новых эпизодов популярного молодёжного сериала «Индустрия». Его сюжет строится вокруг лондонского офиса вымышленного международного банка Pierpoint & Co., где недавние выпускники борются за место под солнцем в конкурентном мире высоких финансов.

«Индустрия» достигла отличных результатов во втором сезоне, зацементировав статус обсуждаемого хита с захватывающим сюжетом, многоуровневой системой персонажей, головокружительным темпом повествования и тончайшим наблюдением за современной динамикой делового мира», - сообщила старший вице-президент HBO Programming Кейтлин МакКаффри. «Мы очень рады продолжить наш путь в третьем сезоне».

Сценарий к сериалу написали Мики Даун и Конрад Кей. Они же вместе с Джейми О'Брайеном выступили исполнительными продюсерами. В «Индустрии» снялись Миха’ла Херролд, Мариса Абела, Гарри Лоути, Дэвид Джонссон Фрэй, Кен Люн и др.

Сериалы,Джейми О'брайен,Кен Люн,
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