HBO продлил сериал «Индустрия» на третий сезон

Предыдущий сезон этой драмы о завоевании недавними выпускниками финансового Олимпа завершился 19-го сентября.

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Телеканал HBO дал добро на съёмку новых эпизодов популярного молодёжного сериала «Индустрия». Его сюжет строится вокруг лондонского офиса вымышленного международного банка Pierpoint & Co., где недавние выпускники борются за место под солнцем в конкурентном мире высоких финансов.

«Индустрия» достигла отличных результатов во втором сезоне, зацементировав статус обсуждаемого хита с захватывающим сюжетом, многоуровневой системой персонажей, головокружительным темпом повествования и тончайшим наблюдением за современной динамикой делового мира», - сообщила старший вице-президент HBO Programming Кейтлин МакКаффри. «Мы очень рады продолжить наш путь в третьем сезоне».