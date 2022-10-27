Российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Российский шортком был представлен на фестивале в четырех номинациях и в итоге взял приз за лучший сценарий", — рассказали представители канала.

Сериал попал в программу фестиваля в качестве шорткома из скетчей длительностью полторы минуты, которые сравнивают методы воспитания 90-х годов с современной реальностью.

Фестиваль проходил в Бильбао в период с 14 по 22 октября, передает ТАСС.