Российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании.
"Российский шортком был представлен на фестивале в четырех номинациях и в итоге взял приз за лучший сценарий", — рассказали представители канала.
Сериал попал в программу фестиваля в качестве шорткома из скетчей длительностью полторы минуты, которые сравнивают методы воспитания 90-х годов с современной реальностью.
Фестиваль проходил в Бильбао в период с 14 по 22 октября, передает ТАСС.
В начале сентября фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности» получил главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия». Церемония вручения наград состоялась в московском театре «Россия». Лучшим актером признан Костел Кашкавал из Румынии («Глас вопиющего в пустыне»), а актрисой — Пега Ахангарани из Ирана («Без предварительной договоренности»). Приз за лучшую режиссерскую работу получил Синиша Цветич из Сербии.