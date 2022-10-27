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16 минут назад

Российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании

Вечерняя Москва

Российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании.

Российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Российский шортком был представлен на фестивале в четырех номинациях и в итоге взял приз за лучший сценарий", — рассказали представители канала.

Сериал попал в программу фестиваля в качестве шорткома из скетчей длительностью полторы минуты, которые сравнивают методы воспитания 90-х годов с современной реальностью.

Фестиваль проходил в Бильбао в период с 14 по 22 октября, передает ТАСС.

В начале сентября фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности» получил главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия». Церемония вручения наград состоялась в московском театре «Россия». Лучшим актером признан Костел Кашкавал из Румынии («Глас вопиющего в пустыне»), а актрисой — Пега Ахангарани из Ирана («Без предварительной договоренности»). Приз за лучшую режиссерскую работу получил Синиша Цветич из Сербии.

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