Легкие сериалы для тех, кто хочет отдохнуть душой

Для тех, кому просто необходимо отключить голову и немного расслабиться, «Рамблер» собрал легкие сериалы, которые отвлекут от рутины.

Фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже" м Кадр из сериала "Эмили в Париже" м

«Бриджертоны»

Видео дня

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Тед Лассо»

Тренер сборной колледжа по американскому футболу Тед Лассо – оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Эмили в Париже»

История американки Эмили, которая получает предложение отправиться в Париж по работе вместо своей начальницы. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, влиться в новый коллектив, завести друзей, а также встретить свою любовь. Главную роль в сериале исполнила Лили Коллинз.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Постучись в мою дверь»

Эда мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро Art Life выделяет для талантливых студентов. Обидевшись, девушка решает отомстить его владельцу, молодому и талантливому архитектору Серкану Болату. Но их знакомство оборачивается неожиданным договором — Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если 2 месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть бывшую.