Стартовали съемки комедийного сериала «Кибер Иван»

Главный актер Иван, которого играет актер Александр Метелкин, случайно ломает нового андроида, созданного по своему подобию. Из-за этого ему приходиться изображать робота, чтобы помочь своему отцу-инженеру, которого исполняет Дмитрий Астрахан. А робота Ивану нужно изображать в доме регионального министра инноваций Бориса (Камиль Ларин) и его жены Риты (Янина Студилина). Герою нужно не просто не раскрыть свою личность, но еще и побороть свои чувства к неприступной дочке чиновника, которую сыграла Анастасия Акатова.