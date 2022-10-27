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2 часа назад

Стартовали съемки комедийного сериала «Кибер Иван»

FBM.ru

Российская компания Art Pictures Vision и киностудия Black Box Production по заказу телеканала СТС приступили к съемкам комедийного сериала «Кибер Иван» от режиссера-постановщика Владислава Иконникова.

Стартовали съемки комедийного сериала «Кибер Иван»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сюжет расскажет историю актера-неудачника, которому пришлось изображать робота-прислугу.

Главный актер Иван, которого играет актер Александр Метелкин, случайно ломает нового андроида, созданного по своему подобию. Из-за этого ему приходиться изображать робота, чтобы помочь своему отцу-инженеру, которого исполняет Дмитрий Астрахан. А робота Ивану нужно изображать в доме регионального министра инноваций Бориса (Камиль Ларин) и его жены Риты (Янина Студилина). Герою нужно не просто не раскрыть свою личность, но еще и побороть свои чувства к неприступной дочке чиновника, которую сыграла Анастасия Акатова.

«Мне очень помог фильм “Я создан для тебя”. Но в данном случае мне нужно стать не настоящим роботом, а человеком, который играет робота. А так как мой герой — актер-неудачник, чем хуже я изображаю робота, тем лучше», – поделился Метелкин.

Сериалы,Александр Метелкин,Янина Студилина,Анастасия Акатова,Камиль Ларин,Дмитрий Астрахан,
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