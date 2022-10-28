Чем удивляет сериал «1703»

На Okko выходит первый сезон черной криминальной комедии «1703» Сергея Сенцова, собравшей в себя не только свет отечественной теле- и интернет-элиты, но и наиболее сальные анекдоты из Twitter. «Лента.ру» рассказывает, что делает «1703» самым необычным на данный момент российским сериалом о ментах.

Фото: Кадр из сериала "1703" Кадр из сериала "1703"

Молодой полицейский Вадим Радченко (Кузьма Сапрыкин) переводится из Москвы в Санкт-Петербург. Делает это он ради властной, помешанной на контроле невесты Маши (Софья Лебедева) — вот только питерские полицейские в юноше видят лишь крысу, подосланную в преддверии кадровых чисток. Параноик-подполковник Порфирин (Андрей Федорцов, он же Рогов из «Убойной силы») отдает новичка на попечение верному, хоть и проблемному оперу Гоше Колпакову (Гоша Куценко), чтобы тот держал Радченко подальше от отделения.

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А вот и первое дело — из морга похищено тело вебкамщицы-мефедронщицы. Расследование приведет Гошу и Вадима в самые злачные и мрачные локации Петербурга — наркопритоны, вебкам-студии, кладбища — и даже заставит в определенные моменты сомневаться в материальности окружающего их мира. Санкт-Петербург в «1703» предстает местом магическим, в котором бытовуха и вполне себе реалистичный криминал уживаются с абсурднейшими явлениями. И герои, населяющие такой потусторонний город, по градусу безумия ему прекрасно соответствуют.

Кадр из сериала "1703"

Шарлот, исполняющий акустический кавер на «Мою оборону», Иван Голунов в роли журналиста, расследующего коррупцию в сфере ритуальных услуг, Николай Фоменко в рясе, Эвелина Бледанс в образе похотливой вдовы, ну и, конечно, вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова) в кокошнике, напевающая «Калинку-малинку» с дилдо в руке, а также мастурбирующий на нее (ныне покойный) Пьер Нарцисс — этот сериал полон даже не персонажей, а шаржей. Обилие узнаваемых лиц создает впечатление, будто смотришь новый выпуск «Старых песен о главном». Правда, в саундтреке к нему звучит исключительно Татьяна Буланова, поклонником которой является герой Куценко.

Гоша Колпаков здесь предстает, наверное, самым неоднозначным, а потому и самым интересным персонажем — бывалый опер, не гнушающийся взяток или раздачи тумаков подозреваемым, на самом деле раздираем внутренними противоречиями. Примером для подражания ему служит капитан Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя», но сам он при этом не гнушается взяток и любых других превышений полномочий, а в моменты праведного гнева начинает мило заикаться. А еще Гоша пытается (но все никак не может) принять своего сына-трансгендера Родиона (Павел Табаков), подрабатывающего в вебкаме.

Понятно, что «1703» ориентирован в первую очередь на молодую аудиторию — говорит об этом уже само название сериала. Это, с одной стороны, год основания Петром Первым Санкт-Петербурга, но в том социально-культурном поле (поле твиттерских шуточек и интернет-мемов), в котором работает шоу, эти цифры куда более известны как название бара на Лиговском проспекте, где до недавних времен проводились громкие рэп-баттлы. Два этих мира, исторический и современный, пытаются слить воедино — в начале каждого эпизода баттл-рэпер Микси (Максим Югов) в полицейской форме рассказывает зрителям легенды о становлении Санкт-Петербурга. К слову, изначально эту роль хотели отдать ведущему проекта Versus Battle ресторатору (Александр Тимарцев), но тот от участия отказался.

Больше тут никаких связей с баттл-рэпом нет — «1703» вообще активно приманивает зрителя символами цайтгайста без какого-то особенно глубокого погружения в их суть. Впрочем, для исключительно жанрового проекта этого и не требуется. А перед нами именно что черная комедия, глумящаяся над столь полюбившимися отечественному зрителю ментовскими сериалами, а также, по классике, над веяниями более свежего времени вроде веганства, трансгендеров и вебкама. И эта комедия весьма стильно снята — в том числе из-за обилия неоновых ламп, превращающих преступный Петербург в футуристичное киберпанк-гетто.

Кадр из сериала "1703"

Режиссер проекта Сергей Сенцов вообще не раз показывал себя профессионалом комедийных работ — доказательством этому служат хотя бы неимоверная популярность «Физрука» и недавних «Дылд». Его «1703» существует в рамках канона классического комедийного бадди-муви, в котором молодой и наивный коп расследует преступление в компании бывалого мента с мрачным прошлым. Этот тандем раскрывает столкновение не только поколений, но и идеологий — если у Гоши на стене висит календарь с Жегловым, то его напарник млеет, столкнувшись в туалете с накуренным стендап-комиком Ильей Соболевым.

На такой дихотомии в шоу выстроено немало анекдотов. Некоторые — даже удачные.

Юмор на грани дозволенного, рискующий то и дело провалиться в полную чернуху, тут будто оказывается механизмом принятия, констатации нашей мрачной реальности. Кроме передознувшихся мефедроном и карфентанилом вебкамщиц, тут шутят и над российскими ЧВК, и над держащей «ритуалку» мафией, и над красными зонами и пресс-хатами, да и над полицейским беспределом в принципе. Шутят, не вынося каких-либо моральных оценок, будто бы резюмируя, насколько обыденными подобные явления стали для российской действительности. Что ж, юмор всегда помогал человечеству пройти самые мрачные периоды его истории — может, и «1703» по-своему выручит.