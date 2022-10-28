Начались съемки  сериала «Волшебный участок»

Главную роль в шоу исполнит звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов. Он сыграет полицейского Лёху, которому придётся ловить непростых преступников, а Змея Горыныча, Бабу Ягу и других.
По словам Наумова, ему очень понравился сценарий сериала. Он признался, что для него большая честь получить роль в таком проекте.
Артист добавил, что шоу получится очень многогранным: здесь есть боевик, сказка, драма.
Также актёр добавил, что ему посчастливилось поработать на одной площадке с Гошей Куценко, Филиппом Янковским, Евой Смирновой.
Авторы решили взять Наумова на главную роль, потому что он – «очень мощный пример современной русской сказки для взрослого человека». Об этом сообщил «Вокруг ТВ» продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
Режиссёром сериала выступил Степан Гордеев. Премьера «Волшебного участка» назначена на 2023 год.