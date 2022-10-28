Начались съемки  сериала «Волшебный участок»

Главную роль в шоу исполнит звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов. Он сыграет полицейского Лёху, которому придётся ловить непростых преступников, а Змея Горыныча, Бабу Ягу и других.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам Наумова, ему очень понравился сценарий сериала. Он признался, что для него большая честь получить роль в таком проекте.

Артист добавил, что шоу получится очень многогранным: здесь есть боевик, сказка, драма.

Также актёр добавил, что ему посчастливилось поработать на одной площадке с Гошей Куценко, Филиппом Янковским, Евой Смирновой.

Авторы решили взять Наумова на главную роль, потому что он – «очень мощный пример современной русской сказки для взрослого человека». Об этом сообщил «Вокруг ТВ» продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.