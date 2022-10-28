Новый сезон «Сплетницы» получил дату премьеры

Поклонникам проекта осталось ждать совсем недолго.
HBO Max анонсировал появление на своем стриминговом сервисе второго сезона перезапущенного сериала «Сплетница» 1 декабря 2022 года.
Компания сбросила в сеть несколько коротких кадров, чтобы подбодрить зрителей, которые уже проявляли нетерпение в ожидании новых эпизодов полюбившегося шоу.
Новую версию «Сплетницы» создали те, кто занимался и оригинальной версией - Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джошуа Сафран.
Сюжет, основанный на романе писательницы Сесили фон Цигезар, перенесет зрителей на девять лет вперед после событий финала последнего сезона.