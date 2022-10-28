Новый сезон «Сплетницы» получил дату премьеры

Поклонникам проекта осталось ждать совсем недолго.

Фото: Inc-News Inc-News

HBO Max анонсировал появление на своем стриминговом сервисе второго сезона перезапущенного сериала «Сплетница» 1 декабря 2022 года.

Компания сбросила в сеть несколько коротких кадров, чтобы подбодрить зрителей, которые уже проявляли нетерпение в ожидании новых эпизодов полюбившегося шоу.

Новую версию «Сплетницы» создали те, кто занимался и оригинальной версией - Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джошуа Сафран.