Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

На KION выложены все эпизоды сериала "Союз спасения: Время гнева"

Ревизор.ru

Кинотеатр принес подписчикам извинения за прерванный показ.

Выложены все эпизоды сериала "Союз спасения: Время гнева"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Онлайн-кинотеатр KION полностью выложил сериал "Союз спасения: Время гнева" и объявил об этом для прессы. Стриминг возобновил доступ к ранее показанным сериям, обнародовал новые эпизоды и принес подписчикам извинения за причиненные неудобства.

По данным пресс-службы сервиса, показ исторической драмы был прерван по не зависящим от кинотеатра причинам.

Напомним, "Время гнева" – это полная версия фильма 2019 года "Союз спасения" о восстании декабристов с предысторией и развитием сюжета. На прошлой неделе "Кион" приостановил выпуск сериала на пятой серии, которая должна была выйти 20 октября, а потом вовсе убрал проект из эфира. Сейчас все восстановлено, по информации телеграм-канала "Кинопоиск. Индустрия".

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители