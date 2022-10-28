Выложены все эпизоды сериала "Союз спасения: Время гнева"

Онлайн-кинотеатр KION полностью выложил сериал "Союз спасения: Время гнева" и объявил об этом для прессы. Стриминг возобновил доступ к ранее показанным сериям, обнародовал новые эпизоды и принес подписчикам извинения за причиненные неудобства.

По данным пресс-службы сервиса, показ исторической драмы был прерван по не зависящим от кинотеатра причинам.

Напомним, "Время гнева" – это полная версия фильма 2019 года "Союз спасения" о восстании декабристов с предысторией и развитием сюжета. На прошлой неделе "Кион" приостановил выпуск сериала на пятой серии, которая должна была выйти 20 октября, а потом вовсе убрал проект из эфира. Сейчас все восстановлено, по информации телеграм-канала "Кинопоиск. Индустрия".