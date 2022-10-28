Закончены съемки нового сезона "Содержанок"

Как можно заметить, в проекте появились новые актеры: Нелли Уварова и Дженгиз Джошкун (Турция). Также к актерской команде присоединились Сергей Горошко , Никита Ефремов .

Продолжение показывает события через три года после содержания предыдущего сезона. Старые и новые герои встречаются в Санкт-Петербурге и узнают о том, какие перемены произошли в судьбах их старых знакомых, а также знакомятся с новыми персонажами.