Закончены съемки нового сезона "Содержанок"

START завершил съемки нового сезона "Содержанок", сообщают СМИ сегодня, 28 октября. Тизер четвертого сезона шоу выложен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Как можно заметить, в проекте появились новые актеры: Нелли Уварова и Дженгиз Джошкун (Турция). Также к актерской команде присоединились Сергей Горошко, Никита Ефремов.
Продолжение показывает события через три года после содержания предыдущего сезона. Старые и новые герои встречаются в Санкт-Петербурге и узнают о том, какие перемены произошли в судьбах их старых знакомых, а также знакомятся с новыми персонажами.
В сериале вновь появляется детективный сюжет: внезапная смерть высокопоставленной особы на светском мероприятии.
Режиссер – Ламара Согомонян. Шоураннеры – Ирина Сосновая и Дарья Мороз, которая по-прежнему играет одну из главных героинь. Восемь новых эпизодов появятся на сервисе в начале 2023 года.