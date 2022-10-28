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1 час назад

Закончены съемки нового сезона "Содержанок"

Ревизор.ru

START завершил съемки нового сезона "Содержанок", сообщают СМИ сегодня, 28 октября. Тизер четвертого сезона шоу выложен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Закончены съемки нового сезона "Содержанок"
Фото: Ревизор Ревизор

Как можно заметить, в проекте появились новые актеры: Нелли Уварова и Дженгиз Джошкун (Турция). Также к актерской команде присоединились Сергей Горошко, Никита Ефремов.

Продолжение показывает события через три года после содержания предыдущего сезона. Старые и новые герои встречаются в Санкт-Петербурге и узнают о том, какие перемены произошли в судьбах их старых знакомых, а также знакомятся с новыми персонажами.

В сериале вновь появляется детективный сюжет: внезапная смерть высокопоставленной особы на светском мероприятии.

Режиссер – Ламара Согомонян. Шоураннеры – Ирина Сосновая и Дарья Мороз, которая по-прежнему играет одну из главных героинь. Восемь новых эпизодов появятся на сервисе в начале 2023 года.

Сериалы,Содержанки,Сергей Горошко,Никита Ефремов,Нелли Уварова,Дарья Мороз,
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