Когда выйдет второй сезон "Дома Дракона"

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс заявил, что второй сезон нашумевшего приквела "Игры престолов" - "Дома Дракона" - выйдет не раньше 2024 года. Его слова передает Vulture.
"Не ждите его в 2023 году. Думаю, где-то в 2024-м. Мы только начали составлять план. Как и в прошлый раз, здесь много неизвестных", - отметил Блойс.
Стриминг HBO не спешил с датой премьеры и первого сезона "Драконов".
По словам Блойса, практически с начала производства сериала (два года назад), он знал, что шоу выйдет в августе 2022 года, но HBO объявил о премьере только в марте этого года. Стриминг не хотел рисковать необходимостью переносить премьеру из-за возможных задержек в производстве.
"Дом дракона" вышел 21 августа 2022 года. Через два дня картина поставила рекорд HBO по количеству просмотров. Финальный эпизод "Дома дракона" стал самым популярным финалом для HBO со времен "Игры престолов", его посмотрели более 9 млн человек. И это несмотря на то, что за пару дней до выхода заключительную серию слили в сеть.