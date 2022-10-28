Когда выйдет второй сезон "Дома Дракона"

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс заявил, что второй сезон нашумевшего приквела "Игры престолов" - "Дома Дракона" - выйдет не раньше 2024 года. Его слова передает Vulture.

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"Не ждите его в 2023 году. Думаю, где-то в 2024-м. Мы только начали составлять план. Как и в прошлый раз, здесь много неизвестных", - отметил Блойс.

Стриминг HBO не спешил с датой премьеры и первого сезона "Драконов".

По словам Блойса, практически с начала производства сериала (два года назад), он знал, что шоу выйдет в августе 2022 года, но HBO объявил о премьере только в марте этого года. Стриминг не хотел рисковать необходимостью переносить премьеру из-за возможных задержек в производстве.