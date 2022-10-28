О лечебнице Аркхем из вселенной "Бэтмена" снимут сериал

Американский режиссер Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь», «Лестница») назначен шоураннером предстоящего сериала HBO о лечебнице Аркхем, который станет спин-оффом фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, передает Variety.

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По информации издания, Кампос не только встанет у руля проекта, но и выступит в роли сценариста и режиссера.

Изначально шоу должно было рассказывать о работе готэмских полицейских, однако, по словам Мэтта Ривза, спустя время фокус сместился на лечебницу Аркхем, где в комиксах о Бэтмене содержатся опасные преступники и суперзлодеи. До этих перестановок над сериалом работал сценарист «Клана Сопрано» и «Волка с Уолл-стрит» Теренс Уинтер, а после него — Джо Бартон («Долг/стыд»). С обоими компания Warner Bros. в итоге решила расстаться.

Как утверждают источники Variety, на самом деле сериалы о полиции Готэма и Аркхеме — два разных проекта, а слова Ривза не вполне соответствуют действительности. О сюжете предстоящего сериала ничего неизвестно. Ривз сравнивал шоу с «фильмом ужасов» или «домом с привидениями, коим является Аркхем».