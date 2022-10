В сериале The Last of Us не будет серии от российского режиссёра

Российский режиссёр Кантемир Балагов сообщил, что его пилотной эпизод для сериала The Last of Us показан не будет. Постановщик покинул проект ещё в 2021 году из-за творческих разногласий и «больше не имеет к шоу никакого отношения». Кантемир пожелал авторам проекта удачи.