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2 часа назад

В сериале The Last of Us не будет серии от российского режиссёра

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Российский режиссёр Кантемир Балагов сообщил, что его пилотной эпизод для сериала The Last of Us показан не будет. Постановщик покинул проект ещё в 2021 году из-за творческих разногласий и «больше не имеет к шоу никакого отношения». Кантемир пожелал авторам проекта удачи.

В сериале The Last of Us не будет серии от российского режиссёра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Все правильно. Моего пилота в шоу не будет.

Балагов завершил съёмки пилотного эпизода сериала в конце августа 2021 года. Неизвестно, как продюсеры распорядятся его материалом и будет ли в шоу пилотный выпуск. Также известно, что российская оператор Ксения Середа поставила для проекта первые три серии, а также восьмую.

Кантемир Балагов не ушёл из Голливуда. Он работает на известную кинокомпанию A24, которая доверила ему режиссуру картины Butterfly Jam — её продюсируют Александр Роднянский, Ари Астер и Ларс Кнудсен.

Сериал The Last of Us от HBO выйдет в 2023 году. Главные роли в нём исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

Сериалы,Кантемир Балагов,Ксения Середа,Педро Паскаль,Александр Роднянский,
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