Джордж Р. Р. Мартин хотел больше временных скачков в "Доме дракона"

«Я бы начал [сериал] где-то на 40 лет раньше, с эпизода, который я бы назвал «Наследник и запасной»*, где два сына Джейхейриса, Эймон и Бейлон, [еще] живы. И мы видим дружбу, но также и соперничество между двумя сторонами великого дома. [Как вы] знаете, Эймон случайно умирает, когда мирский лучник по случайности стреляет в него на [острове] Тарт, и тогда Джейхейрис должен решить, кто станет новым наследником. Это дочь старшего сына, который только что умер, или второй сын, у которого есть и свои сыновья и который [сам] мужчина, а она просто девочка-подросток?» — рассказал Мартин.