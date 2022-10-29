Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Джордж Р. Р. Мартин хотел добавить еще больше временных скачков в "Дом дракона"

Газета.Ru

Писатель Джордж Р. Р. Мартин признался, что хотел добавить еще больше временных скачков в первый сезон фэнтези-сериала «Дом дракона» по мотивам его произведений из вселенной «Игры престолов», однако не нашел поддержки среди других авторов шоу. Об этом он рассказал в интервью издательству Penguin Random House.

Джордж Р. Р. Мартин хотел больше временных скачков в "Доме дракона"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Я бы начал [сериал] где-то на 40 лет раньше, с эпизода, который я бы назвал «Наследник и запасной»*, где два сына Джейхейриса, Эймон и Бейлон, [еще] живы. И мы видим дружбу, но также и соперничество между двумя сторонами великого дома. [Как вы] знаете, Эймон случайно умирает, когда мирский лучник по случайности стреляет в него на [острове] Тарт, и тогда Джейхейрис должен решить, кто станет новым наследником. Это дочь старшего сына, который только что умер, или второй сын, у которого есть и свои сыновья и который [сам] мужчина, а она просто девочка-подросток?» — рассказал Мартин.

Писатель добавил, что в таком случае он бы получил «еще 40 лет», а зрители — еще больше временных скачков и смен актерского состава, однако он был единственным из всей команды шоу, кто испытывал энтузиазм по этому поводу.

*англ. «The Heir and the Spare» — устойчивое шуточное выражение, как правило, употребляющееся в разговоре о королевской семье: имеется в виду необходимость обзавестись двумя детьми, один из которых наследует титул, а второй гарантирует продолжение рода в том случае, если с первым что-то случится.

Сериалы,Игра престолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители