Джордж Р. Р. Мартин хотел больше временных скачков в "Доме дракона"

Писатель Джордж Р. Р. Мартин признался, что хотел добавить еще больше временных скачков в первый сезон фэнтези-сериала «Дом дракона» по мотивам его произведений из вселенной «Игры престолов», однако не нашел поддержки среди других авторов шоу. Об этом он рассказал в интервью издательству Penguin Random House.
«Я бы начал [сериал] где-то на 40 лет раньше, с эпизода, который я бы назвал «Наследник и запасной»*, где два сына Джейхейриса, Эймон и Бейлон, [еще] живы. И мы видим дружбу, но также и соперничество между двумя сторонами великого дома. [Как вы] знаете, Эймон случайно умирает, когда мирский лучник по случайности стреляет в него на [острове] Тарт, и тогда Джейхейрис должен решить, кто станет новым наследником. Это дочь старшего сына, который только что умер, или второй сын, у которого есть и свои сыновья и который [сам] мужчина, а она просто девочка-подросток?» — рассказал Мартин.
Писатель добавил, что в таком случае он бы получил «еще 40 лет», а зрители — еще больше временных скачков и смен актерского состава, однако он был единственным из всей команды шоу, кто испытывал энтузиазм по этому поводу.
*англ. «The Heir and the Spare» — устойчивое шуточное выражение, как правило, употребляющееся в разговоре о королевской семье: имеется в виду необходимость обзавестись двумя детьми, один из которых наследует титул, а второй гарантирует продолжение рода в том случае, если с первым что-то случится.