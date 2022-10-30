3 турецких сериала, на которые вы залипните

Для тех, кто уже до дыр засмотрел «Постучись в мою дверь», «Рамблер» собрал топ малоизвестных турецких сериалов, от которых вы не сможете оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Девушка за стеклом" Кадр из сериала "Девушка за стеклом"

«Азизе»

Азизе росла в любящей семье, но однажды произошла трагедия: члены мафиозного клана убили ее родителей. С тех пор девушка живет мыслями о мести преступникам. Она решает обманом проникнуть в дом к главарю и втереться в доверие к домочадцам.

Но в особняке заклятого врага Азизе знакомится с Карталом, сыном хозяина. Вскоре между ними вспыхивают романтические чувства. На чем же девушка остановит свой выбор: на возмездии или любви?

Кадр из сериала "Азизе"

«Девушка за стеклом»

После окончания элитного учебного заведения, Налан приступает к работе над отелем Кероглу в качестве архитектора. Спустя некоторое время девушка выходит замуж за владельца отелей Седата Кероглу. Молодожены счастливы, но неожиданно всплывают их тайны, которые, как они оба считали, остались в далеком прошлом. И теперь они могут разрушить их жизни.

Кадр из сериала "Девушка за стеклом"

«В ожидании солнца»

В небольшом турецком городке живет девушка Зейнеп. Ее воспитывает неблагополучная мать-одиночка Демет. В Стамбуле в обеспеченной семье живет Керем. Когда Зейнеп переезжает в Стамбул, она поступает учиться в престижный частный колледж, которым владеют родители Керема. Знакомство девушки и молодого человека неизбежно, но что оно им принесет?