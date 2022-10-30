В новом сезоне «Молодежки» могут сняться звезды хоккея

Популярный проект продлили еще на один сезон.

Фото: Inc-News Inc-News

Популярный российский телесериал «Молодежка» наряду со съемками полнометражного фильма получит еще и седьмой сезон.

Создатели проекта уже даже анонсировали дату премьеры – 4 ноября 2024 года, хотя начало съемок пока не известно.

Каким будет сюжета седьмой части и кто там будет сниматься, тоже пока держится в большом секрете.

Но, как сообщает ряд таблоидов, у создателей есть мысли привлечь к съемкам в эпизодах реальных хоккеистов.