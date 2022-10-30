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2 часа назад

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор "Газеты.Ru"

Газета.Ru

Спин-офф "Семейки Аддамс" от Тима Бертона, продолжение "Королевства" Ларса фон Триера, новое шоу от авторов "Тьмы", первый сериал со Сильвестром Сталлоне, а также возвращение "Короны", "Йеллоустоуна", "Титанов" и многое другое. "Газета.Ru" изучила главные премьеры ноября и рассказывает о самых интересных.

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор "Газеты.Ru"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пансион» — мини-сериал

Видео дня

Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.

«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends») — мини-сериал

Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.

«Титаны» («Titans») — 4 сезон (1 часть)

Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.

«Корона» («The Crown») — 5 сезон

Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.

«Трудные подростки» — 4 сезон

Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.

«Англичанка» («The English») — мини-сериал

Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.

«Король Талсы» («Tulsa King») — 1 сезон

Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.

«Йеллоустоун» («Yellowstone») — 5 сезон

Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.

«1899» — 1 сезон

Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.

«Флейшман в беде» («Fleishman Is in Trouble») — мини-сериал

Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.

«Сексуальная жизнь студенток» («Sex Lives of College Girls») — 2 сезон

Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.

«Корпорация «Заговор» («Inside Job») — 2 сезон

Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.

«Монастырь» — 1 сезон

Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.

«Уэнсдей» («Wednesday») — 1 сезон

Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.

«Королевство» («Riget») — 3 сезон: «Исход» («Exodus»)

Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.

«Уиллоу» («Willow») — 1 сезон

Сериальное продолжение одноименного фильма Рона Ховарда, снятого по сюжету Джорджа Лукаса. По сюжету начинающий маг берет на попечение найденную новорожденную девочку, которая, согласно пророчеству, должна победить злую колдунью, захватившую власть в волшебной стране.

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