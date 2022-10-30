Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор "Газеты.Ru"

Спин-офф "Семейки Аддамс" от Тима Бертона, продолжение "Королевства" Ларса фон Триера, новое шоу от авторов "Тьмы", первый сериал со Сильвестром Сталлоне, а также возвращение "Короны", "Йеллоустоуна", "Титанов" и многое другое. "Газета.Ru" изучила главные премьеры ноября и рассказывает о самых интересных.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Пансион» — мини-сериал

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Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.

«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends») — мини-сериал

Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.

«Титаны» («Titans») — 4 сезон (1 часть)

Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.

«Корона» («The Crown») — 5 сезон

«Трудные подростки» — 4 сезон

Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.

«Англичанка» («The English») — мини-сериал

Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.

«Король Талсы» («Tulsa King») — 1 сезон

Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.

«Йеллоустоун» («Yellowstone») — 5 сезон

Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.

«1899» — 1 сезон

Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.

«Флейшман в беде» («Fleishman Is in Trouble») — мини-сериал

Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.

«Сексуальная жизнь студенток» («Sex Lives of College Girls») — 2 сезон

Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.

«Корпорация «Заговор» («Inside Job») — 2 сезон

Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.

«Монастырь» — 1 сезон

Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.

«Уэнсдей» («Wednesday») — 1 сезон

Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.

«Королевство» («Riget») — 3 сезон: «Исход» («Exodus»)

Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.

«Уиллоу» («Willow») — 1 сезон