Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор "Газеты.Ru"

Спин-офф "Семейки Аддамс" от Тима Бертона, продолжение "Королевства" Ларса фон Триера, новое шоу от авторов "Тьмы", первый сериал со Сильвестром Сталлоне, а также возвращение "Короны", "Йеллоустоуна", "Титанов" и многое другое. "Газета.Ru" изучила главные премьеры ноября и рассказывает о самых интересных.
Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.
Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.
Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.
Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.
Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.
Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.
Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.
Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.
Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.
Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.
Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.
Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.
Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.
Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.
Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.
Сериальное продолжение одноименного фильма Рона Ховарда, снятого по сюжету Джорджа Лукаса. По сюжету начинающий маг берет на попечение найденную новорожденную девочку, которая, согласно пророчеству, должна победить злую колдунью, захватившую власть в волшебной стране.