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1 час назад

Что известно о новом сезоне "Содержанок"

Мира Маркина

Премьера нового сезона "Содержанок" запланирована на начало 2023 года. Подробнее о том, что уже известно о продолжении провокационного сериала – в материале "Рамблера".

Что известно о новом сезоне "Содержанок"
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"Кадр из сериала "Содержанки"

Актеры

В четвертом сезоне не обошлось без новой звезды: в "Содержанках" снялась Нелли Уварова, известная по культовому сериалу "Не родись красивой". Уварова исполнила роль Илоны – героиня обладает жестким характером и не стесняется идти по головам. Кроме того, в новом сезоне также появятся Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин и другие яркие актеры.

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Сюжет

События нового сезона разворачиваются спустя три года после последней серии. Герои соберутся на ПМЭФ и узнают, как изменилась их жизнь. Выяснится, что Катя вышла замуж за Чистякова и начала строить карьеру в органах власти, Карина связала себя узами брака с восточным бизнесменом, а Мила по-прежнему наслаждается свободой. На вечеринку также прибудет Лена Широкова в попытках найти свое счастье. Но настроение героев резко изменится, когда на празднике обнаружат труп.

Интересные факты

На перевоплощение Никиты Ефремова уходило по два часа. Дело в том, что по сюжету его герой весит 140 килограммов. Поскольку сам Ефремов в отличной форме, гримерам приходилось прибегать к пластическому гриму. Одна из накладок была облегченная, ее Ефремов носил под одеждой, а для съемок с голым торсом использовалась 12-килограммовая накладка.

Режиссером четвертого сезона "Содержанок" стала Ламара Согомонян, для которой проект стал сериальным дебютом.

Сериалы,Содержанки,Сергей Горошко,Иван Мулин,Никита Ефремов,Нелли Уварова,
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