Стали известны самые любимые сериалы россиян

Онлайн-платформа Movix назвала самые популярные среди россиян сериалы в 2022 году. Об этом пишет издание "Известия".

Фото: Кадр из сериала "Дом драконов" Кадр из сериала "Дом драконов"

Так, чаще всего пользователи просмотры смотрели сериал "Игра престолов". В совокупности шоу набрало 128 389 часов просмотров. На втором месте по популярности оказался сериал "Дом дракона". Его смотрели 88 089 часов. Третье место занял сериал "Контейнер". На его просмотр россияне потратили 61 614 часов.

Также в рейтинг любимых сериалов зрителей вошли "ИП Пирогова", "Содержанки", "Реальные пацаны" и "Постучись в мою дверь".

Как сообщили в пресс-службе онлайн-платформы, в 2022 году пользователи потратили почти два миллиона часов на просмотры любимых шоу. Это около 227 лет, что в два раза больше, чем в 2021 году.