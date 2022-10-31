Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
55 минут назад

Warner Bros. закрыла ещё один популярный сериал DC

Чемпионат.comиещё 1

Новое руководство Warner Bros. продолжает закрывать собственные проекты. Как сообщает Deadline, сценаристов «Старгёрл» поставили перед фактом того, что выходящий прямо сейчас третий сезон шоу станет последним. Таким образом, последняя серия во всём сериале выйдет уже 7 декабря.

Warner Bros. закрыла ещё один популярный сериал DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шоураннер Джефф Джонс заявил, что сценарий третьего сезона создавался с прицелом на то, что он может стать последним. Так что фанаты получат вполне логичный финал шоу, который закроет большинство сюжетных вопросов. Съёмочная команда поблагодарила зрителей за поддержку и заявила, что сериал очень много значил для каждого из них.

«Старгёрл» рассказывает о самой обычной школьнице по имени Кортни Уитмор, которая умеет пользоваться оружием одного из погибших супергероев. Теперь судьба всего мира лежит именно на ней.

Сериалы,Джефф Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители