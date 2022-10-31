Россияне ушли в сериалы: раскрыта статистика этого года по просмотрам

За прошедшие месяцы 2022 года россияне смотрели сериалы 2 млн часов (что равно почти 227 годам). Это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Infox.ru со ссылкой на РБК. Агентство цитирует данные исследователей Movix. Из них следует, что больше всего времени за сериалами провели жители Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутска и Самары. Аналитики выделили семь наиболее популярных у россиян сериалов. На первом месте — «Игра престолов». Далее идут «Дом дракона», «Контейнер», «ИП Пирогова», «Содержанки», «Реальные пацаны» и «Постучись в мою дверь». Отмечается также, что в этом году в России стали чаще смотреть южнокорейские сериалы, но пока все же не массово. Если исследователи учитывали статистику просмотра сериалов только на онлайн-сервисах, то ее можно смело увеличить, ведь скачивание пиратского контента среди россиян весьма популярно. В сентябре сообщалось, что в России больше, чем в других странах, скачивали «Дом Дракона» с торрентов. Ранее сообщалось, что в России растет уровень тревожности. Возможно, просмотр сериалов стал для многих возможностью хотя бы на несколько часов отвлечься от реальности.