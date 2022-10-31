Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
11 часов назад

Россияне ушли в сериалы: раскрыта статистика этого года по просмотрам

Нижегородская правда

За прошедшие месяцы 2022 года россияне смотрели сериалы 2 млн часов (что равно почти 227 годам). Это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Infox.ru со ссылкой на РБК. Агентство цитирует данные исследователей Movix. Из них следует, что больше всего времени за сериалами провели жители Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутска и Самары. Аналитики выделили семь наиболее популярных у россиян сериалов. На первом месте — «Игра престолов». Далее идут «Дом дракона», «Контейнер», «ИП Пирогова», «Содержанки», «Реальные пацаны» и «Постучись в мою дверь». Отмечается также, что в этом году в России стали чаще смотреть южнокорейские сериалы, но пока все же не массово. Если исследователи учитывали статистику просмотра сериалов только на онлайн-сервисах, то ее можно смело увеличить, ведь скачивание пиратского контента среди россиян весьма популярно. В сентябре сообщалось, что в России больше, чем в других странах, скачивали «Дом Дракона» с торрентов. Ранее сообщалось, что в России растет уровень тревожности. Возможно, просмотр сериалов стал для многих возможностью хотя бы на несколько часов отвлечься от реальности.

Россияне ушли в сериалы: раскрыта статистика этого года по просмотрам
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда
Сериалы,ИП Пирогова,Содержанки,Игра престолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители