Вышел сериал «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

На Netflix вышел «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — антология из восьми короткометражных фильмов от создателей популярных хорроров и триллеров. Среди принявших участие в проекте кинематографистов — режиссеры «Мэнди», «Бабадука», «Ганнибала», «Сумерек», а литературными основами сценариев послужили рассказы Говарда Лавкрафта, Генри Каттнера, Майкла Ши и даже самого шоураннера (который еще и мелькает в каждой серии в роли конферансье). «Лента.ру» посмотрела этот мини-сериал и составила рейтинг его эпизодов от худшего к лучшему.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

8. «Грезы в ведьминском доме» (Dreams in the Witch House), режиссер Кэтрин Хардвик

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Ведущим актерам из «Гарри Поттера» пришлось через многое пройти, чтобы выбраться из прославившего их на весь мир амплуа. Дэниел Рэдклифф играл пердящий труп, Эмма Уотсон снималась в экранизации Ветхого завета, а Руперт Гринт нашел себя в разномастных проектах сериальной индустрии. Для последнего однако попадание в «Кабинет редкостей» оказалось чревато возвращением в Хогвартс — британский актер снялся в «Грезах в ведьминском доме» по мотивам рассказа Говарда Лавкрафта от режиссера первых «Сумерек» Кэтрин Хардвик, и то ли в силу блеклости антуража, то ли из-за состарившейся по всем параметрам истории о неупокоенной душе, оказался единственной более-менее интересной составляющей короткометражки. Поэтому эпизод то и дело выглядит словно температурный кошмар повзрослевшего Рона Уизли — тут и погибающая сестра, и призраки, и запретный лес, и дьявольские силки. Если бы эти аналогии были проведены Хардвик сознательно — цены бы не было этому оммажу. Но мы их здесь, к сожалению, увидели скорее от смертельной скуки, которой веет от этого эпизода.

7. «Модель для Пикмана» (Pickman’s Model), режиссер Кит Томас

Вторая экранизация работ Лавкрафта вышла немного лучше — «Модель для Пикмана» в первую очередь оказалась самым кровавым боди-хоррором в подборке (тут и выколотые глаза, и отрезанные детские головы, и много чего еще), однако ценна короткометражка даже не этим. Рассказ Лавкрафта пестрил описаниями жутчайших полотен кисти своего мрачного протагониста — и в короткометражке режиссера Кита Томаса («Диббук») эти работы получают достойные по кровавости воплощения как на картинах, так и за их рамками. В остальном же эпизод ничем не отличается от массы проходных хорроров — со скримерами, нелогичными поворотами и полной потерей атмосферы ужаса ближе к финалу.

6. «Кладбищенские крысы» (Graveyard Rats), режиссер Винченцо Натали

Энергичный, легкий и мало на что претендующий эпизод от мастера хорроров про замкнутые пространства Винченцо Натали — еще в 1997-м он снял научно-фантастический слэшер «Куб», героев которого поместил в высокотехнологичный лабиринт смерти, а в 2013-м выпустил «Лимб», где персонажи страдали уже во временной ловушке. Герою «Кладбищенских крыс», смотрителю кладбища в исполнении Дэвида Хьюлетта, повезло еще меньше — тот попадает в сеть тоннелей под кладбищем, вырытых крысами. Так что страдающим клаустрофобией и земмифобией эпизод «Кладбищенские крысы» принесет массу ярких ощущений — благо, что пытка продлится недолго, поскольку эпизод оказался самым коротким в антологии.

5. «Лот 36» (Lot 36), режиссер Гильермо Наварро

Куда атмосфернее с замкнутыми пространствами справился оскароносный оператор Гильермо Наварро (работал с дель Торо над «Лабиринтом Фавна») в истории про хранилище с кучей магических редкостей, которое американский ветеран приобретает за бесценок на аукционе. Жуткое хранилище с первых секунд будто кричит о том, что здесь вскоре произойдет что-то страшное. Только вот тупость героев эту грамотно наведенную декорациями атмосферу быстро портит — ну как можно сопереживать спасающемуся от нечисти персонажу, только что в силу своей дремучести эту самую нечисть на себя науськавшего? Впрочем, дель Торо, выступивший автором сценария к «Лоту 36», в этой истории явно сводит личные счеты — однажды он и сам попал в ситуацию, когда ему пришлось выкупать собственные вещи из проданного на аукционе хранилища. Что ж, теперь мы хотя бы знаем, что кинематографист хотел сделать с предприимчивым приобретателем его добра.

4. «Шепот» (The Murmuring), режиссер Дженнифер Кент

«Шепот» режиссера Дженнифер Кент («Бабадук») — вторая серия в подборке, снятая по сюжету самого дель Торо. Эта медленная лирическая история с налетом хичкоковских «Птиц» (и потому — единственный эпизод, в котором бессмысленные выступления мексиканского режиссера в образе конферансье хоть как-то можно оправдать) подкупает прежде всего актерским составом. Тандем Эсси Дэвис и Эндрю Линкольна играет пару увлеченных друг другом и своей работой орнитологов, поселившихся в глуши для наблюдения за мурмурациями. Дом, в котором ученые останавливаются, населен призраками, но те, скорее, оказываются второстепенной, поддерживающей сюжетной линией — на первый план выходит куда более реалистичная трагедия, произошедшая с персонажем Дэвис.

3. «Вскрытие» (The Autopsy), режиссер Дэвид Прайор

Небольшой шахтерский городок в США потрясает серия кошмаров — полусъеденный труп в лесах, пропавшие без вести местные, а тут еще и теракт в шахте, унесший массу жизней. Шериф (Глинн Термен) считает, что эти события связаны, но доказать этого не может. Всю надежду он возлагает на вскрытие трупов, ради которого в город приезжает пожилой патологоанатом (Ф. Мюррей Абрахам). «Вскрытие» из всей подборки больше всего похоже на полноценный хоррор-фильм с интригующей завязкой и напряженным финалом. За час хронометража он успевает из криминального детектива перетечь в жуткий сай-фай триллер, и нагнетание атмосферы приближающегося кошмара тут исполнено в самой выверенной манере.

2. «Просмотр» (The Viewing), режиссер Панос Косматос

Самая стильная короткометражка «Кабинета редкостей» принадлежит Паносу Косматосу («Мэнди»), снявшему разворачивающийся практически в одной комнате эпизод о светлых умах, которые собрались в доме эксцентричного богача (Питер Уэллер). Дорогой виски, джойнты, магический кокаин под вязкую электронную музыку, космический булыжник, по-чеховски висящий на стене золотой автомат Калашникова — «Просмотр» держит невероятную интригу до самого конца, фокусируясь в первую очередь на раскрытии своего разношерстного состава героев (а среди актеров также затесались Эрик Андре и София Бутелла). Эта серия вполне могла бы стать пилотом к полноценному ретро-футуристическому сериалу Косматоса, но оказывается разве что упражнением в психоделическом стиле, который режиссер, впрочем, уже и так демонстрировал в «Мэнди».

1. «Извне» (The Outside), режиссер Ана Лили Амирпур

Звание самой неоднозначной серии «Кабинета редкостей» можно смело отдать «Извне» от режиссера Аны Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»). Ее, с одной стороны, невозможно смотреть — каждый персонаж, каждый диалог и каждый кадр тут выстроены так, чтобы причинить зрителям если не боль, то невероятный дискомфорт. Она начинается как приторная, заезженная рождественская басня о важности принятия себя — героиня Кейт Микуччи готова буквально содрать с себя кожу, чтобы поменять свою личность и сдружиться с женским рабочим коллективом в банке. Эпизод основан на веб-комиксе Эмили Кэрролл, рассказывающем довольно однозначную боди-позитивную страшилку о жертве консьюмеризма — и многие западные критики в «Извне» увидели ровно такую же историю. Только вот Амирпур в работе с первоисточником искусно избегает очевидной морали, которая напрашивается с самых первых секунд эпизода, и, заканчивая эпизод лучезарным хэппи-эндом, дает простор для альтернативных трактовок. Так что история о важности принятия себя таким, какой ты есть, одновременно оказывается историей о том, что если твоя жизнь тебя ну совсем уж не устраивает, то с этим, вероятно, что-то следует сделать. В любом случае, если говорить о редкостях, то «Извне» на фоне остальных короткометражек стоит на самом видном месте кабинета дель Торо.

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«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» вряд ли кого-нибудь сумеет по-настоящему напугать — быть может, он вышел бы куда страшнее, если бы не брал за основу старые литературные страшилки. У ужасов все-таки есть срок годности — зрители с годами и поколениями матереют и закаливаются. Впрочем, альманах едва ли ставил перед собой такую задачу — большинство эпизодов здесь вдохновлены эстетикой классических хорроров и триллеров и воспринимаются как путешествие по жанру, в котором именитые режиссеры практикуют новые трюки или поднимают из небытия давно забытые. И это путешествие, учитывая высокие рейтинги «Кабинета редкостей», скорее всего, продолжится и во втором сезоне.