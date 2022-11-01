Кто станет новым «Чудо-человеком» в сериале Marvel

Компания определилась с очередным исполнителем одного из старейших персонажей киновселенной.
Еще летом Marvel анонсировала производство нового сезона сериала «Чудо-человек», однако с исполнителем главной роли возникли проблемы.
Только спустя полгода компания объявила, что определилась с актером, который воплотит Чудо-человека в новом проекте.
Им оказался актер Яхья Абдул-Матин II, известный по таким героическим картинам, как «Матрица: Воскрешение» и «Аквамен».
Теперь режиссеру фильма Дестину Дэниелу Креттону будет проще определиться с началом съемок.
Тем более, в этом проекте уже есть одно знаковое возвращение. Бен Кингсли согласится вернуться к роли Тревора Слэттери из третьего «Железного человека».