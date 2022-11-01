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1 час назад

Кто станет новым «Чудо-человеком» в сериале Marvel

Inc-News

Компания определилась с очередным исполнителем одного из старейших персонажей киновселенной.

Кто станет новым «Чудо-человеком» в сериале Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

Еще летом Marvel анонсировала производство нового сезона сериала «Чудо-человек», однако с исполнителем главной роли возникли проблемы.

Только спустя полгода компания объявила, что определилась с актером, который воплотит Чудо-человека в новом проекте.

Им оказался актер Яхья Абдул-Матин II, известный по таким героическим картинам, как «Матрица: Воскрешение» и «Аквамен».

Теперь режиссеру фильма Дестину Дэниелу Креттону будет проще определиться с началом съемок.

Тем более, в этом проекте уже есть одно знаковое возвращение. Бен Кингсли согласится вернуться к роли Тревора Слэттери из третьего «Железного человека».

Сериалы,Железный человек,Аквамен,Бен Кингсли,
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