Кто станет новым «Чудо-человеком» в сериале Marvel

Компания определилась с очередным исполнителем одного из старейших персонажей киновселенной.

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Еще летом Marvel анонсировала производство нового сезона сериала «Чудо-человек», однако с исполнителем главной роли возникли проблемы.

Только спустя полгода компания объявила, что определилась с актером, который воплотит Чудо-человека в новом проекте.

Им оказался актер Яхья Абдул-Матин II, известный по таким героическим картинам, как «Матрица: Воскрешение» и «Аквамен».

Теперь режиссеру фильма Дестину Дэниелу Креттону будет проще определиться с началом съемок.