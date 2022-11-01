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1 час назад

Названа дата выхода сериала  "Последний из нас"

Газета.Ruиещё 4

На официальном сайте HBO на странице сериала "The Last Of Us" появилась точная дата выхода проекта: 15 января 2023 года.

Названа дата выхода сериала "Последний из нас"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шоураннеры сообщали, что сериал появится на экранах в 2023 году, однако точные сроки релиза были пока неизвестны. На появившуюся на сайте информацию обратили внимание пользователи сети, HBO пока не давала официальных комментариев.

В центре сюжета — несколько персонажей, которые остались последними в результате распада общества, вызванного инфекционным заболеванием.

Основные герои — контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.

Сериалы,Педро Паскаль,
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