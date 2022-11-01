Названа дата выхода третьего сезона "Мандалорца"

Дата выхода третьего сезона «Мандалорца» всё ещё неизвестна, но у издания Making Star Wars, специализирующегося на «Звёздных войнах», есть информация, что шоу стартует 22 февраля 2023 года.

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Сообщается, что новые серии будут выходить по средам, а последний эпизод шоу выйдет 12 апреля. Официальной информации об этом пока не было.

Ранее появлялась информация, что постер третьего сезона «Мандалорца» выложат 14 декабря, а второй трейлер представят 25 декабря. Теперь осталось дождаться только объявления самой Disney.