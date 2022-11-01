Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Третий сезон «Мандалорца» стартует 22 февраля

Чемпионат.com

Дата выхода третьего сезона «Мандалорца» всё ещё неизвестна, но у издания Making Star Wars, специализирующегося на «Звёздных войнах», есть информация, что шоу стартует 22 февраля 2023 года.

Третий сезон «Мандалорца» стартует 22 февраля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что новые серии будут выходить по средам, а последний эпизод шоу выйдет 12 апреля. Официальной информации об этом пока не было.

Ранее появлялась информация, что постер третьего сезона «Мандалорца» выложат 14 декабря, а второй трейлер представят 25 декабря. Теперь осталось дождаться только объявления самой Disney.

Третий сезон шоу продолжит события второго, а все основные актёры вернутся к своим ролям. Каких-то подробностей сюжета нет, но ранее в Сеть утёк новый тизер третьего сезона шоу. Его активно блокировали, но в интернете найти ролик можно.

Сериалы,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители