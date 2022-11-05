Сериал «Тетя Марта» — легкая комедия с серьезным подтекстом

3 октября на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Тетя Марта». Из названия может показаться, что это — несерьезная комедия с шутками ниже пояса, но на самом деле этот легкий сериал имеет важную социальную функцию.

Фото: Кадр из сериала "Тетя Марта" Кадр из сериала "Тетя Марта"

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Сюжет

В самом начале сериала нас знакомят с главной героиней. Это — обычная школьница, которая живет в шикарной квартире со своим дедушкой. Она не похожа на обычного ребенка: переписывается в родительском чате с телефона мамы, дает своему дедушке таблетки, платит по счетам за квартиру. Сначала зритель умиляется тому, как девочка делает взрослые дела, а потом недоумевает. Ведь она одна живет с дедушкой, который может быть для нее опасным.

Неожиданно в жизнь тети Марты врывается мужчина, который представляется ее племянником. Марат приезжает в Москву из Казани в надежде занять денег у своей, как он думал, пожилой родственницы. Ей оказывается Марта. Тогда Марат начинает вынашивать новый план: он планирует выселить девочку вместе с ее дедушкой и продать их шикарную квартиру.

Кадр из сериала "Тетя Марта"

Однако Марта разрешает Марату остаться тоже из корыстных побуждений. Теперь он должен представляться ее отцом и всячески прикрывать ее. Вместе они проходят через череду комических бытовых событий.

Однако в жизни Марты есть неприятная трагедия. Она пытается связаться со своей мамой, которая работает моделью во Франции. Несколько раз у девочки был шанс встретиться с ней, но судьба всегда их разводила.

Марат, в свою очередь, терзается от романтических перипетий в его жизни. С одной стороны он может быть вместе с учительницей Марты — перспективной, но неуравновешенной девушкой. С другой стороны у него — полицейская, которая снимает комнату у них в квартире.

Кадр из сериала "Тетя Марта"

В конце зрителю раскрывают тайну о том, что на самом деле Марта сбежала из детского дома в Воронеже в поисках мамы, а дедушка сделал ей свидетельство о рождении, так как его настоящая внучка заболела и умерла. Мамы Марты на самом деле не существует, так как ее подруга из детского дома ее придумала. В итоге конец у сериала оказывается ожидаемо добрым — Марат оставляет свой злой умысел и понимает, что он нужен Марте, как и она ему.

Интересную задумку сценаристы сделали для второго сезона — неожиданно в дверь стучится сестра-близнец Марты.

Актеры

Необычайно харизматичной оказалась юная актриса Виталия Корниенко (вы могли видеть ее в фильме “Лед 2”), которая сыграла главную роль. Девочка идеально вжилась в роль “взрослой школьницы”, которую не смущает разница в возрасте. Сначала она нам кажется циничной и слишком серьезной, но потом она раскрывается для зрителя как нежный и ранимый ребенок, который нуждается во внимании и заботе.

Кристина Асмус вжилась в роль учительницы с нестабильной психикой и другими проблемами. В эпизодах она идеально сыграла “брошенку”, обиженную женщину и по уши влюбленную учительницу.

Кадр из сериала "Тетя Марта"

Отдельного внимания заслуживает Юрий Кузнецов, который сыграл дедушку Марты. Его герой получился одновременно комичным и в нужные моменты серьезным и душевным. После этой роли многие дети наверняка захотели бы иметь такого дедушку в реальной жизни.

Социальная составляющая

Многие современные сериалы, даже будь они комедийными, внедряют важные истории в свои проекты. «Тетя Марта» не стал исключением. В конце каждой серии вместе с титрами зрителям показывают рисунки на тему сюжета, которые были сделаны воспитанницей центра содействия семейному устройству «Наш дом» Ниной Конновой.