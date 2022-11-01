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43 минуты назад

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года

Мария Иглина

Осень подходит к концу, а новые сериалы все продолжают и продолжают выходить. "Рамблер" сделал подборку премьер ноября, которые не стоит пропускать.

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года
Фото: Кадр из сериала "Корона"Кадр из сериала "Корона"

"Корона"

Кадр из сериала "Корона"

В ноябре зрителей ждет долгожданное продолжение нашумевшего американского сериала о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Новый сезон обещает быть одни из самых ярких. Он расскажет о событиях с 1991 по 1997 годы, когда в королевской семье наблюдался достаточно неспокойный период. Премьера запланирована на девятое ноября.

"Монастырь"

Кадр из сериала "Монастырь"

Многосерийный проект Александра Молочникова расскажет о девушке по имени Мария, которая привыкла жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. И однажды героиня попадает в неприятную ситуацию в Эмиратах, и ей приходится бежать в Россию и укрывать в стенах монастыря.

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Главную роль в сериале исполнила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Премьера проекта запланирована на 19 ноября.

"Уэнсдей"

Кадр из сериала "Уэнсдей"

Сериал расскажет о жизни повзрослевшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Уэнсдей, на первый взгляд, ведет обычную подростковую жизнь, учится в академии. Но на деле юной девушке предстоит овладеть экстрасенсорными способностями, чтобы спасти жителей города от убийцы. Также Уэнсдей узнает страшный секрет своих родителей. Премьера сериала запланирована на 23 ноября.

Сериалы,Анастасия Ивлеева,Елизавета II,Александр Молочников,
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