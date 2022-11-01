Главные премьеры сериалов в ноябре 2022 года

Крутые шоу для фанатов любого жанра.

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В ноябре на все сериалы не хватит времени. Хорроры, супергероика, драмы, комедии — шоураннеры охватили почти все жанры. Но какие шоу действительно стоит посмотреть?

Видео дня

«Титаны», четвёртый сезон

Дата выхода: 3 ноября. В главных ролях: Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Райан Поттер и другие. Где смотреть: HBO Max. Жанр: боевик, драма.

«Титаны» — мрачный и брутальный супергеройский сериал по вселенной DC. Найтвинг, Робин и другие герои попадают под контроль демона, Бэтмен сходит с ума и убивает преступников, Дефстроук безжалостно ломает добрякам кости. Это только часть безумств, которые творятся в шоу.

С каждым сезоном «Титаны» впечатляют всё меньше, но вдруг новая история всё-таки зажжёт? Узнаем 3 ноября!

«Молодой Скала», третий сезон

Дата выхода: 4 ноября. В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джозеф Андерсон, Ана Туисила и другие. Где смотреть: NBC. Жанр: комедия.

Сериал расскажет о детстве легендарного Скалы. Он впитает любовь семьи, научится драться, займётся спортом — всё это с большим вниманием к деталям. Если после просмотра «Чёрного Адама» хотите узнать, как Дуэйн Джонсон стал таким крутым, просто посмотрите шоу.

«Зверополис+», первый сезон

О сериале по «Зверополису» мало что известно. Судя по всему, это сборник историй о разных зверушках. Среди них будут те самые ленивцы, над медлительностью которых мы снова посмеёмся, и много новичков. К озвучке вернутся Идрис Эльба, Алан Тьюдик и другие звёзды.

«Корона», пятый сезон

Дата выхода: 9 ноября. В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Коулман, Имелда Стонтон и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: драма, история, биография.

Пятый сезон «Короны» будет особенным. Всë-таки настоящая Елизавета II умерла совсем недавно, а актриса на экране продолжит менять страну к лучшему и страдать. Удастся ли авторам выказать уважение правительнице и удачно продолжить историю? Это интересует многих, внимание к шоу повышенное.

«Англичанка», первый сезон

Дата выхода: 11 ноября. В главных ролях: Эмили Блант, Киран Хайндс, Рейф Сполл и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: драма, вестерн.

Главная героиня «Англичанки» — британская аристократка, у которой убили сына. Она отправляется на Дикий Запад, чтобы отомстить злодеям. В главной роли блистательная Эмили Блант. Ей по силам закосплеить Сэди Адлер из Red Dead Redemption 2 и из неженки превратиться в крутую охотницу за головами.

«Йеллоустоун», пятый сезон

Популярный сериал о ранчо, индейцах и бандитах возвращается. В центре сюжета персонаж Кевина Костнера и его семья, которые давно владеют огромной территорией, выращивают скот и торгуют мясом. Вот только захватить территорию мечтают, кажется, все — от крупных корпораций до местных авторитетов. Удастся ли героям отстоять владения?

«Король Талсы», первый сезон

Дата выхода: 13 ноября. В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дешил Коннери, Стефани Курцуба и другие. Где смотреть: Paramount+. Жанр: драма, криминал.

Сериал о бывалом мафиози, который провёл в тюрьме 25 лет, а теперь возвращается к криминалу. Он возрождает свою империю в глуши штата Оклахома. Вот только правила изменились, и выжить будет непросто. В главной роли Сильвестр Сталлоне.

«1899», первый сезон

Дата выхода: 17 ноября. В главных ролях: Эмили Бичем, Антон Лессер, Матильда Олливье и другие. Где смотреть: Netflix Жанр: драма, триллер.

Пожалуй, именно «1899» — самый ожидаемый сериал месяца. Это неудивительно, ведь его снимают авторы нашумевшей «Тьмы», культового шоу про путешествия во времени. В этот раз герои садятся на пароход от Лондона до Нью-Йорка, но попадают в очень странную историю, которая снова взорвёт зрителям мозг.

«Уэнсдэй», первый сезон

Дебютный сериал Тима Бертона, где легендарный режиссёр расскажет об Уэнсдэй из семейки Аддамс. Девочка отправится в интернат, где нужно поймать кровожадного маньяка и раскрыть секреты семьи. Это будет страшно и забавно одновременно.

«Королевство: Исход», третий сезон

Дата выхода: 27 ноября. В главных ролях: Сёрен Пильмарк, Александр Скарсгард, Биргитте Рааберг и другие. Где смотреть: MUBI. Жанр: ужасы, фэнтези, драма.