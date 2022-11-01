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1 час назад

Автор «Дома Дракона» назвал свои любимые эпизоды в сериале

Мира Маркина

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, по мотивам романа которого снимается «Дом Дракона», поделился, какой эпизод сериала стал его любимым. Об это сообщил kinonews.

Автор «Дома Дракона» назвал свои любимые эпизоды
Фото: Кадр из сериала "Дом Дракона"Кадр из сериала "Дом Дракона"

«Дом Дракона» обошел по просмотрам «Гарри Поттера»

Автор без колебаний выделили сцену сражения

между Эймондом и Люцерисом на их драконах в конце первого сезона. Писатель подчеркнул, что хотел бы посмотреть на битву при «Божьем Оке».

Однако, судя по книге, эта сцена сможет воплотиться на экране только к финальному сезону сериала. Заключительный эпизод первого сезона вышел 23 октября 2022 года.

Ранее "Дом дракона" продлили на второй сезон.

Сериалы,Гарри Поттер,
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