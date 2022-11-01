Автор «Дома Дракона» назвал свои любимые эпизоды

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, по мотивам романа которого снимается «Дом Дракона», поделился, какой эпизод сериала стал его любимым. Об это сообщил kinonews.
Автор без колебаний выделили сцену сражения
между Эймондом и Люцерисом на их драконах в конце первого сезона. Писатель подчеркнул, что хотел бы посмотреть на битву при «Божьем Оке».
Однако, судя по книге, эта сцена сможет воплотиться на экране только к финальному сезону сериала. Заключительный эпизод первого сезона вышел 23 октября 2022 года.