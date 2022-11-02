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28 минут назад

Кейт Бланшетт озвучит Хелу во втором сезоне «Что, если...?»

Чемпионат.com

Второй сезон мультсериала «Что, если...?» выйдет только в 2023 году, однако про него уже есть некоторая интересная информация. Так, из разговора с режиссёром проекта Брайаном Эндрюсом стало известно, что Кейт Бланшетт озвучит Хелу.

Кейт Бланшетт озвучит Хелу во втором сезоне «Что, если...?»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

О появлении самой Хелы во втором сезоне мультсериала было известно ещё летом, однако про участие Кейт Бланшетт не говорилось. Также Эндрюс пообещал, что актриса покажет такую Хелу, которой ещё не было.

Кейт Бланшетт впервые появилась в образе Хелы в третьей части «Тора» с подзаголовком «Рагнарёк». Героиня получилась интересной, но, как это обычно бывает у Marvel, её быстро «слили». Надеемся, что во втором сезоне «Что, если...?» персонажа раскроют с других сторон.

Второй сезон проекта ожидается в 2023 году на Disney+.

Сериалы,Тор,Брайан Эндрюс,Кейт Бланшетт,
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