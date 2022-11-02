Сериал о золотых нулевых и меняющейся России "С нуля" стартует онлайн

После студенчества, прошедшего в нулевых, сестры разъехались по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь на похоронах отца одной, который стал мужем другой. Дочь покойного подозревает кузину в убийстве.

Помимо Надежды Калегановой и Маруси Фоминой, в сериале снялись Виктория Клинкова, Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро и другие. «Мне очень интересно было сыграть мою героиню сразу в двух возрастах. Наташа — это женщина, которая сделала себя сама. Она приехала в Москву ни с чем, сама заработала свои первые деньги, купила на них первые красивые вещи, параллельно разбираясь, что все носят и что модно в столице. В 30 лет это сделавший себя, циничный, продуманный и не особо эмоциональный человек. У нее все расчетливо и холодно», — рассказывает Фомина.