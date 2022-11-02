Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Сериал о золотых нулевых и меняющейся России "С нуля" стартует онлайн

Газета.Ru

Новый драматический 8-серийный сериал «С нуля» производства Good Story Media стартует в онлайн-кинотеатре Premier 17 ноября.

Сериал о золотых нулевых и меняющейся России "С нуля" стартует онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы показали в сериале и золотые нулевые с клубными вечеринками, и изменившуюся Россию на примере судеб двоюродных сестер Лены (Надежда Калеганова) и Наташи (Маруся Фомина).

После студенчества, прошедшего в нулевых, сестры разъехались по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь на похоронах отца одной, который стал мужем другой. Дочь покойного подозревает кузину в убийстве.

Режиссером сериала «С нуля» стал Василий Бархатов — театральный режиссер, дебютировавший в формате сариала.

Помимо Надежды Калегановой и Маруси Фоминой, в сериале снялись Виктория Клинкова, Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро и другие. «Мне очень интересно было сыграть мою героиню сразу в двух возрастах. Наташа — это женщина, которая сделала себя сама. Она приехала в Москву ни с чем, сама заработала свои первые деньги, купила на них первые красивые вещи, параллельно разбираясь, что все носят и что модно в столице. В 30 лет это сделавший себя, циничный, продуманный и не особо эмоциональный человек. У нее все расчетливо и холодно», — рассказывает Фомина.

Сериалы,Виктория Клинкова,Сергей Аброскин,Кирилл Ковбас,Иван Фоминов,Василий Бархатов,Сергей Чонишвили,Марина Кондратьева,Екатерина Волкова,Павел Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители