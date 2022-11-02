Netflix отменил сериал по мотивам мультфильма "Винкс"

Стриминговая платформа Netflix отметила сериал «Судьба: Сага клуба Винкс». Об этом сообщил шоураннер проекта Брайан Янг в социальных сетях.

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Янг заявил, что гордится съемочной группой и той работой, которая была проделана. По его словам, команда приложила массу усилий, чтобы создать мир и персонажей. Режиссер поблагодарил зрителей и фанатов сериала.

«Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем», — заключил Янг.

«Судьба: Сага клуба Винкс» — адаптация итальянского мультфильма «Клуб Винкс». По сюжету девушка по имени Блум узнает, что является феей, и поступает в академию волшебниц Алфею.

Сериал от Netflix получил два сезона. Премьера последнего состоялась 16 сентября 2022 года. В ролях — Эбигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, Элиот Солт, Элиша Эпплбаум.